Mám výduť na mozku, říká Kardashianová. Ze zákeřné nemoci viní stres a exmanžela

Kim Kardashianová (45) oznámila, že jí lékaři poté, co podstoupila vyšetření na magnetické rezonanci, diagnostikovali aneurysma, neboli výduť mozkové cévy. Modelka, podnikatelka a čtyřnásobná matka viní z nemoci stres související mimo jiné s pravidelnými osobními střety s bývalým manželem, raperem Kanyem Westem. S tím se dlouhodobě nemohou shodnout například na výchově jejich dětí.
„Je tam malé aneurysma,“ volá zdrcená Kim Kardashianová v upoutávce na sedmou řadu rodinné reality show The Kardashians (Kardashianky) své sestře Kourtney. Poté, co podstoupila vyšetření na magnetické rezonanci, jí lékaři oznámili, že má mozkovou výduť – onemocnění cév, které může ve vážných případech skončit i smrtí.

Podle exmanželky rapera Kanyeho Westa může za vznik aunerysma dlouhodobý stres, ze kterého viní Kardashianová otce svých dětí. „Náš rozvod a jeho chování v posledních měsících, to všechno mě úplně zničilo,“ řekla zakladatelka módní značky Skims.

Přiznala také, že se jí po mnoha letech vrátila lupénka a popsala, že musí zůstat silná kvůli svým čtyřem dětem – dceři North (12), synovi Saintovi (9), dceři Chicago (7) a synovi Psalmovi (6).

Výduť mozkové cévy, odborně nazývanou aneurysma, má podle statistik zhruba každý pětadvacátý Čech. Více než dvě stovky lidí ročně na tuto zákeřnou nemoc zemřou. Nemá totiž skoro žádné příznaky a účinná prevence neexistuje. Pokud výduť praskne, dojde k prudkému krvácení do mozku. To se projevuje „náhlou, krutou, dosud nepoznanou bolestí hlavy“. Taková příhoda patří k nejvážnějším typům mozkových mrtvic, s vysokou úmrtností a často těžkými následky pro přeživší.

Výduť se odhalí mnohdy jen náhodně při vyšetření jiných potíží, například při CT či magnetické rezonanci. Ve střehu by měly být především ženy – výdutě je postihují dvakrát až třikrát častěji než muže.

Co je výduť mozkové cévy?

● Nejčastěji je to vakovitá výchlipka, která vzniká v místě oslabení tepenné stěny.

● Vznik je dán především dědičně – podle lékařů zná každý pátý pacient s výdutí podobný problém z rodiny.

● Ohrožené jsou zejména ženy – výdutě se u nich objevují dvakrát až třikrát častěji než u mužů.

● Výdutě cévy se většinou vyskytují ve vyšším věku.

● Ke vzniku či prasknutí výdutě přispívá kouření, vysoký krevní tlak či konzumace alkoholu.

Rozhodování, zda aneurysma preventivně operovat, či „jen“ pozorovat, není jednoduché. Lékaři sice sledují faktory jako jeho velikost, umístění nebo přítomnost vysokého krevního tlaku, ale přesný soubor ukazatelů, který by spolehlivě určil riziko prasknutí, zatím chybí.

Odborníci z celé České republiky spustili letos projekt, který může v budoucnu zachraňovat životy pacientů s mozkovou výdutí. Novinka spojuje nejen lékaře, ale i inženýry, fyziky a biology. Zatím je však ve fázi výzkumu.

„Příčinou onemocnění je velmi často dědičnost, kolem dvaceti procent pacientů má toto onemocnění v rodině. Pokud se tedy v rodině vyskytuje někdo, kdo mozkové aneurysma prodělal, existuje reálné riziko mezigeneračního přenosu,“ uvedl klinický psycholog a spoluzakladatel České společnosti pro Neurokognitivní rehabilitaci Petr Nilius.

Na vzniku mozkového aneuryzmatu se do značné míry podílí i špatný životní styl – kouření, málo pohybu, obezita a s ní spojený vysoký krevní tlak. U žen se onemocnění projevuje dvakrát až třikrát častěji než u mužů. S přibývajícím věkem se riziko vzniku výdutě zvyšuje, výjimkou ale nejsou ani dětští pacienti.

Miliardářka Kim Kardashianová se proslavila především účinkováním v televizní reality show Držte krok s Kardashians. Vlastní rovněž značku spodního prádla Skims. Otec Kardashianové, právník Robert Kardashian, byl známý jako obhájce sportovce O. J. Simpsona, který byl v 90. letech v ostře sledovaném procesu obviněn z vraždy své exmanželky Nicole Brownové a následně zproštěn viny.

Mám výduť na mozku, říká Kardashianová. Ze zákeřné nemoci viní stres a exmanžela

