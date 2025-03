Kim Kardashianová šokuje New York obří figurínou v bikinách. Nevkusné, píší jí

Kim Kardashianová (43) propaguje svou novou kolekci plavek netradičně – přímo v centru New Yorku se objevila její patnáctimetrová obří nafukovací figurína v bikinách. Zatímco někteří fanoušci chválí...

Čtyři roky čistého času nebyl doma, říká manželka moderátora Jana Smetany

Jan Smetana (42) působil dvacet let v České televizi a nyní se přesunul do sportovní redakce do televize Nova. Ve volném čase se věnuje rybaření a běhání, má za sebou několik půlmaratonů. S manželkou...