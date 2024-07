Samantha ze Sexu ve městě řekla, zda bude v další řadě pokračování seriálu

Kim Cattrallová popřela jednou větou spekulace o tom, že by se objevila ve třetí sérii seriálu A jak to bylo dál... Na sociální síti X reagovala na příspěvek fanouška, který sdílel článek z módního magazínu Elle, kde se píše o tom, že se herečka možná objeví ve třetí sérii. Ta na to však v komentářích odpověděla: „Jé, to je milé, ale ne, není to tak,“ a přidala emoji polibku.

O návratu Cattrallové do seriálu se začalo mluvit poté, co si herečka zopakovala svou roli ve finále třetí série obnoveného seriálu. Předtím se její postava objevila pouze v první sérii, kde si Samantha vyměňuje textové zprávy se Sarah Jessicou Parkerovou, představitelkou novinářky Carrie Bradshawové.

Začalo to v roce 1998, když se producent Darren Star odpíchl od populárních knih humoristky Candace Bushnellové. Pro HBO vytvořil seriál o čtveřici třicátnic, které v prostředí velkoměsta 90. let hledaly nejen lásku, ale i sex, o kterém se nebály bavit otevřeně a se specifickým humorem.

V té době se Cattrallová objevila v talkshow The View. „Prostě jsem si řekla, že pokud se mám vrátit, musím se vrátit ve stylu Samanthy,“ uvedla během rozhovoru.

V květnu 2022 se herečka svěřila týdeníku Variety, že nechce být součástí nového seriálu. Nelíbí se jí, jak byla její postava představena ve scénáři k nikdy nerealizovanému třetímu filmu. Ztvárnění označila doslova za srdcervoucí a uvedla, že ji to odradilo od opětovného ztvárnění slavné role.

Herečka promluvila i o tom, jak moc náročné je hrát jednu postavu několik desítek let. První řada seriálu Sex ve městě měla premiéru už v roce 1998. „Všechno musí růst a vyvíjet se, jinak to zanikne. Když seriál skončil, cítila jsem, že je to dobrý a správný krok. Už se nebudeme opakovat. A pak tu bude film, který ukončí všechny nevyřešené konce. A pak přišel další film. Nejde to dělat donekonečna,“ dodala.

Kim Cattrallová byla třikrát vdaná. Poprvé v letech 1977 až 1979 za kanadského scenáristu Larryho Davise. Druhé manželství uzavřela v roce 1982 s německým architektem Andrem J. Lysonem, díky kterému se naučila německy a se kterým se o sedm let později rozvedla. V roce 1998 se vdala potřetí, tentokrát za zvukaře Marka Levinsona. Rozvedli se před šestnácti roky. Momentálně žije s o čtrnáct let mladším zaměstnancem BBC, Britem Russellem Thomasem.

Cattrallová se narodila v anglickém Liverpoolu, později se jako malá společně s rodiči přestěhovala do Kanady. Zůstal jí britský pas a časem k němu přibyl i kanadský. Kromě role v seriálu Sex ve městě se herečka proslavila například také jako pohledná kadetka z komedie Policejní akademie (1984).