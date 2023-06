Pořád chci vypadat jako já, říká ke svým plastikám Cattrallová ze Sexu ve městě

„Není to jen marnivost,“ uvedla Cattrallová. Podstoupení různých kosmetických procedur prý souvisí s jejím dlouhodobým působením v herecké branži. „Hraji určitý typ ženy, která musí nějak vypadat. A tak o sebe profesionálně pečuji,“ řekla a dodala, že chce „vypadat jako nejlepší verze sebe sama.“

Hvězda nominovaná na cenu Emmy také poznamenala, že je na tom finančně tak, že „může dělat cokoli, co se dá,“ aby stále vypadala o něco mladší. V minulosti přitom zdůrazňovala, že do sebe řezat nenechá.

„To jsem asi říkala ve svých čtyřiceti! Teď mi táhne na sedmdesát a snažím se bojovat se stárnutím všemi možnými způsoby. Dnes existuje tolik jiných alternativ, léčebných postupů, které stimulují vlastní tělo v boji proti stárnutí. Existují výplně, botox, je tolik různých věcí, které můžete prozkoumat a vyzkoušet a zjistit, zda jsou pro vás vhodné. Ale hlavně když máte správného chirurga! To nelze dostatečně zdůraznit. Chcete po zákroku stále vypadat jako vy,“ říká Cattrallová.

Herečka mluvila i o tom, jak těžké je v Hollywoodu sehnat roli po padesátce. „Cítila jsem, že mi ujíždí vlak,“ svěřila se. „Byla to postupná změna, ale scénáře se zkrátily na polovinu. V Hollywoodu hrajete buď mladou naivku, dámu, exmanželku nebo starou pumu. A já nejsem ani jedno z toho. Takže jsem to chtěla prozkoumat. Nakonec je to neuvěřitelné, že jsem v branži tak dlouho,“ dodala Cattrallová, která se původně odmítla účastnit dalšího natáčení seriálu Sex ve městě s názvem A jak to bylo dál. Nakonec ji produkce přesvědčila a postavu Samanthy museli tvůrci dopsat zpět.