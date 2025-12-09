Nepokračovat v Sexu ve městě bylo pro mě nezbytné, prozradila seriálová Samantha

Kanadská herečka Kim Cattrallová znovu vysvětlila, proč odmítla účast na spin-offu slavného seriálu Sex ve městě. Rozhodnutí odmítnout účast v seriálu A jak to bylo dál… podle ní nebylo snadné, ale bylo nezbytné pro její osobní klid.
Kim Cattrallová (Pasadena, 7. ledna 2020)

Kim Cattrallová (Pasadena, 7. ledna 2020) | foto: Profimedia.cz

Kim Cattrallová (květen 2023)
Kim Cattrallová (červen 2023)
Kim Cattrallová (Paříž, 6. prosince 2022)
Herečka Kim Cattrallová na Women of the Year 2023 Awards
„Musíte být odvážní a tvrdohlaví, když něco odmítáte. Musíte si držet svůj vnitřní klid a stát si za tím, co je pro vás správné,“ řekla devětašedesátiletá Cattrallová na tiskové konferenci během festivalu Tribeca v Portugalsku.

V seriálu proslula rolí manažerky Samanthy Jonesové a zpětně přiznává, že odmítnout návrat k tak významné části své kariéry vyžadovalo určitou dávku odvahy. „Je těžké říct ne minulosti a ano budoucnosti. To, co je správné pro vás, mnohdy nebývá správné v očích ostatních, a ne každý po takovém rozhodnutí snese následné pohledy okolí,“ uvedla.

Sex ve městě se vrací. Carrie píše novou knihu, Miranda znovu řeší svou sexualitu

Rozhodnutí neúčastnit se pokračování Sexu ve městě vyvolalo mezi fanoušky i médii různorodou škálu reakcí. Seriál nazvaný A jak to bylo dál…, který měl na HBO po letech navázat na někdejší fenomén, se setkal s vlažným přijetím. Část diváků ho označila za neskonale trapný, woke či jednoduše příšerný. Kritici navíc poukazovali na to, že bez Samanthy ztratil projekt svou energii i humor. Někteří se pak nebáli označit jej za „nejhorší televizní pořad vůbec“.

Charlotte, Miranda, Carrie a Samantha ukázaly světu mimo jiné „nutnost“ vlastnit malé černé šaty, i když samy většinou dávaly přednost excentrickým modelům.

Cattrallová se ve spin-offu objevila pouze na několik vteřin v krátkém záběru, který byl podle všeho natočen samostatně, bez osobního setkání s ostatními herečkami. Zůstává přitom veřejným tajemstvím, že mezi ní a její kolegyní Sarah Jessicou Parkerovou panují dlouhodobě napjaté vztahy. Sama Cattrallová se už dříve nechala slyšet, že nejsou kamarádky a že by se do projektu nevrátila, ani kdyby jí nabídli hlavní roli.

Na festivalu proto ve výsledku dala jasně najevo, že svého rozhodnutí nelituje. „Někdy musíte říct ne, ať už kvůli životní situaci nebo z touhy po jiných zkušenostech,“ uvedla. „A jakkoliv vám to připadá děsivé, musíte se rozhodovat v zájmu budoucnosti.“

