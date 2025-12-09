Nepokračovat v Sexu ve městě bylo pro mě nezbytné, prozradila seriálová Samantha

„Musíte být odvážní a tvrdohlaví, když něco odmítáte. Musíte si držet svůj vnitřní klid a stát si za tím, co je pro vás správné,“ řekla devětašedesátiletá Cattrallová na tiskové konferenci během festivalu Tribeca v Portugalsku.
V seriálu proslula rolí manažerky Samanthy Jonesové a zpětně přiznává, že odmítnout návrat k tak významné části své kariéry vyžadovalo určitou dávku odvahy. „Je těžké říct ne minulosti a ano budoucnosti. To, co je správné pro vás, mnohdy nebývá správné v očích ostatních, a ne každý po takovém rozhodnutí snese následné pohledy okolí,“ uvedla.
Rozhodnutí neúčastnit se pokračování Sexu ve městě vyvolalo mezi fanoušky i médii různorodou škálu reakcí. Seriál nazvaný A jak to bylo dál…, který měl na HBO po letech navázat na někdejší fenomén, se setkal s vlažným přijetím. Část diváků ho označila za neskonale trapný, woke či jednoduše příšerný. Kritici navíc poukazovali na to, že bez Samanthy ztratil projekt svou energii i humor. Někteří se pak nebáli označit jej za „nejhorší televizní pořad vůbec“.
Cattrallová se ve spin-offu objevila pouze na několik vteřin v krátkém záběru, který byl podle všeho natočen samostatně, bez osobního setkání s ostatními herečkami. Zůstává přitom veřejným tajemstvím, že mezi ní a její kolegyní Sarah Jessicou Parkerovou panují dlouhodobě napjaté vztahy. Sama Cattrallová se už dříve nechala slyšet, že nejsou kamarádky a že by se do projektu nevrátila, ani kdyby jí nabídli hlavní roli.
Na festivalu proto ve výsledku dala jasně najevo, že svého rozhodnutí nelituje. „Někdy musíte říct ne, ať už kvůli životní situaci nebo z touhy po jiných zkušenostech,“ uvedla. „A jakkoliv vám to připadá děsivé, musíte se rozhodovat v zájmu budoucnosti.“
