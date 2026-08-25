Krátce po narození se Cattrallová s rodiči přestěhovala do Kanady, ale do své rodné Británie se později vrátila ve svých 11 letech kvůli studiu na prestižní Londýnské akademii hudby a dramatického umění (LAMDA). Odmaturovala v Kanadě a poté dostala stipendium na americké Akademii dramatického umění v New Yorku.
Jejím filmovým debutem byl snímek Otto Premingera Růžové poupě z roku 1975, ve kterém si zahrála po boku takových velikánů jako Peter O’Toole nebo Richard Attenborough. Později hrála například ve slavné Policejní akademii či neméně populární komedii s Jeanem-Paulem Belmondem Bezva finta.
Hvězdu první velikosti z ní udělal seriál Sex ve městě, jehož první díl měl premiéru v roce 1998. Podle seriálu byly natočeny i dva celovečerní filmy. První z nich se v roce 2008 setkal s převážně vlažným přijetím kritiky. U diváků se však těšil značné oblibě a jeho tržby dosáhly 415 milionů dolarů (téměř 7,5 miliardy korun). Druhé pokračování mělo premiéru v roce 2010.
I kvůli údajným neshodám ohledně platů kolegyň odmítla hrát ve třetím filmu. Chyběla i v první řadě pokračování seriálu s názvem A jak to bylo dál... Fanoušci se ale přece jen dočkali pár scén ve druhé řadě. Cattrallová se ovšem během natáčení s kolegyněmi na place nesetkala. V poslední době hraje hlavně v televizi.
Kim Cattrallová byla často spojována s mnoha muži, například s někdejším kanadským ministerským předsedou Pierrem Trudeauem či s francouzským intelektuálem Bernardem-Henri Lévym.
Herečka je počtvrté vdaná. Poprvé se vdávala v roce 1977 za kanadského scenáristu Larryho Davise, vydrželi spolu dva roky. Druhé manželství uzavřela v roce 1982 s německým architektem Andrem J. Lysonem. Díky němu se naučila německy; rozvedla se s ním o sedm let později. V roce 1998 se vdala potřetí, tentokrát za zvukaře Marka Levinsona. Rozvedli se před sedmnácti roky. Loni v prosinci si pak vzala svého dlouholetého partnera, o čtrnáct let mladšího zaměstnance BBC, Brita Russella Thomase.
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7. června 2016