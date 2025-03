Jejich dceru nazval prasetem. Vycházíme skvěle, říká o Baldwinovi Basingerová

Manželské pouto je pojilo v letech 1993 – 2002, mají spolu dceru Ireland. Té se nedávno narodila dcera jménem Holland, takže z obou herců jsou už prarodiče.

„S Alecem vycházíme skvěle. Respektuji ho za to, jak se za ta léta posunul, mám dobré vztahy i s jeho současnou rodinou. Svátky spolu sice netrávíme a moc se popravdě nevídáme, ale občas spolu mluvíme,“ řekla Kim Basingerová na adresu svého šestašedesátiletého exmanžela v rozhovoru pro magazín Variety.

Kim Basingerová a Alec Baldwin ve filmu Muž na ženění (The Marrying Man) z roku 1991

„Občas si zavoláme a příjemně si popovídáme. Myslím, že dnes už spolu máme láskyplný vztah bez dramat. Přeji mu jen vše dobré, poslední dobou toho na něj bylo dost,“ pokračuje jednasedmdesátiletá herečka a naráží tím na Baldwinův incident z roku 2021, kdy během natáčení zastřelil producentku Halynu Hutchinsovou.

Před zhruba dvaceti lety přitom jejich vztah vypadal zcela odlišně. Bouřlivý rozpad manželství a následné divoké hádky se podepisovaly nejen na psychice obou herců, ale i na jejich dceři. V bulváru se tehdy psalo například o rozezleném hlasovém vzkazu, který Alec Baldwin tehdy jedenáctileté dívce poslal v reakci na to, že mu nezvedla telefon.

„Je mi fuk, že je ti dvanáct nebo jedenáct let, nebo že jsi ještě děcko, nebo že je tvoje máma taková nemyslící kráva, které na tobě ani nezáleží. Nemáš ani za mák rozumu nebo lidské slušnosti. Nasednu do letadla, přijedu, a doporučoval bych ti, abys byla v pátek dvacátého doma a setkala se se mnou, protože ti chci osobně říct, jaké jsi malé primitivní prase. Jsi nevychovaná, drzá a bezohledná,“ vyčetl dceři herec.

Přepis hlasové zprávy zveřejnil bulvár v roce 2007 poté, co se manželé během soudních šarvátek přeli o to, kterému z partnerů bude malá Ireland svěřena do péče.

Baldwin se tehdy za svá slova omluvil. „S dcerou mám zcela normální vztah. Prostě jsem tehdy ztratil nervy. Je mi líto, co se stalo,“ napsal tehdy v prohlášení.

V roce 2017 však přiznal, že jeho vztah s dcerou je od té doby navždy pošramocený, a že mu jeho jednorázové pochybení každou chvíli někdo připomíná. „Je to jako strup, který se nikdy nezahojí, protože ho každou chvíli někdo zase strhne,“ svěřil se herec během rozhovoru moderátorovi pořadu Good Morning America.

Několik let po rozvodu s Basingerovou se Alec Baldwin znovu oženil. S manželkou Hilariou zplodil od roku 2012 sedm dětí, přičemž o své nové rodině a osmi domácích zvířecích mazlíčcích v současné době točí reality show. První epizody seriálu Baldwinovi měly premiéru 23. února letošního roku a jsou ke shlédnutí na platformě Max.