Vítězové Love Islandu přišli o miminko. Zdrtilo nás to, přiznali Kiki a Trabo

„Před měsícem jsme se dozvěděli neuvěřitelnou zprávu, ze které se nám doslova zastavil svět. Měli jsme se stát rodiči. První týdny byly jako z pohádky a my jsme se začali připravovat a těšit na novou životní roli,“ začali svůj příspěvek na Instagramu Kristína Víglaská a Michal Trabalík, kteří se nedávno zasnoubili.
„To, co ale ani jeden z nás nechtěl, byla situace, která nastala později. Po mých narozeninách jsme šli na kontrolu, kde jsme zjistili, že se věci nevyvíjejí tak, jak by měly. V našem malém pokébalu se nenacházel žádný pokémonek, který by tam rostl,“ svěřili se snoubenci.
Smutnou zprávu si původně chtěli nechat pro sebe, ale chtěli předejít spekulacím o rozchodu – už v pondělí se bude vysílat finále show Love Island, na kterém bude Kristína chybět kvůli zákroku, který podstoupila v tomto týdnu.
„Zpráva od doktorů nás zdrtila. I když jsme se snažili tvářit, že je všechno v pořádku, prožívali jsme jedno z nejtěžších období v našem životě. Nebylo a není snadné takovou věc zpracovat. Děkujeme našim nejbližším, kteří při nás celou dobu stáli,“ dodal pár, který se dal dohromady v reality show.
„Nejste v tom samy,“ vzkázala na závěr Kristína všem ženám, které si prošly nebo právě procházejí něčím podobným. „Takové věci se dějí častěji, než si myslíme, a je naprosto v pořádku o nich mluvit, požádat o podporu a dovolit si cítit. Neztrácejte naději. Každá z nás má svou cestu a svůj čas,“ dodala.
Finále Love Islandu Česko & Slovensko 2025 z vily na Tenerife budou moci diváci sledovat už v pondělí 3. listopadu večer na platformě Oneplay, nebo pak v repríze v úterý na Nova Fun. Ve hře zůstaly tři páry – Dušan a Kika, Honza a Adriana a Patricie s Honzim.