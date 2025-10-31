Vítězové Love Islandu přišli o miminko. Zdrtilo nás to, přiznali Kiki a Trabo

  15:01
Vítězové seznamovací reality show Love Island 2024 Kristína Víglaská a Michal Trabalík oznámili, že přišli o miminko. O smutnou zprávu se v pátek se svými fanoušky podělili na sociálních sítích.
„Před měsícem jsme se dozvěděli neuvěřitelnou zprávu, ze které se nám doslova zastavil svět. Měli jsme se stát rodiči. První týdny byly jako z pohádky a my jsme se začali připravovat a těšit na novou životní roli,“ začali svůj příspěvek na Instagramu Kristína Víglaská a Michal Trabalík, kteří se nedávno zasnoubili.

„To, co ale ani jeden z nás nechtěl, byla situace, která nastala později. Po mých narozeninách jsme šli na kontrolu, kde jsme zjistili, že se věci nevyvíjejí tak, jak by měly. V našem malém pokébalu se nenacházel žádný pokémonek, který by tam rostl,“ svěřili se snoubenci.

Smutnou zprávu si původně chtěli nechat pro sebe, ale chtěli předejít spekulacím o rozchodu – už v pondělí se bude vysílat finále show Love Island, na kterém bude Kristína chybět kvůli zákroku, který podstoupila v tomto týdnu.

„Zpráva od doktorů nás zdrtila. I když jsme se snažili tvářit, že je všechno v pořádku, prožívali jsme jedno z nejtěžších období v našem životě. Nebylo a není snadné takovou věc zpracovat. Děkujeme našim nejbližším, kteří při nás celou dobu stáli,“ dodal pár, který se dal dohromady v reality show.

„Nejste v tom samy,“ vzkázala na závěr Kristína všem ženám, které si prošly nebo právě procházejí něčím podobným. „Takové věci se dějí častěji, než si myslíme, a je naprosto v pořádku o nich mluvit, požádat o podporu a dovolit si cítit. Neztrácejte naději. Každá z nás má svou cestu a svůj čas,“ dodala.

Finále Love Islandu Česko & Slovensko 2025 z vily na Tenerife budou moci diváci sledovat už v pondělí 3. listopadu večer na platformě Oneplay, nebo pak v repríze v úterý na Nova Fun. Ve hře zůstaly tři páry – Dušan a Kika, Honza a Adriana a Patricie s Honzim.

