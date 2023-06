Kardashianová přiznala, že má s dítětem od náhradní matky menší pouto

Ve třetí řadě reality show sester Kardashianových se Khloe svěřila s pocity, o kterých nikdo nechce mluvit. „Přála bych si, aby byl někdo upřímný, co se týče náhradního mateřství,“ řekla Khloe, která má pětiletou dceru True a ročního syna Tatuma, kterého odnosila náhradní matka.

Khloe se pro náhradní matku rozhodla po vzoru své sestry Kim, která využila náhradní matku u svých dvou nejmladších dětí, protože v předchozích dvou porodech trpěla preeklampsií, která ohrožovala matku i dítě a lékaři další těhotenství nedoporučili.

Její sestra ale celý proces s náhradní matkou přijímala těžko i vzhledem k tomu, že se pár týdnů po přenosu embryí dozvěděla, že její partner Tristan Thompson počal dítě s fitness modelkou Maralee Nicholsovou.

„Byla to ta nejdivnější věc,“ řekla Khloe Kardashianová. „Během toho těhotenství jsem strčila hlavu do písku a nestrávila, co se dělo. Takže opravdu jsem to vnímala vlastně až když jsem šla do porodnice,“ popsala.

„Rozhodně jsem byla z celé té zkušenosti v šoku. Cítila jsem se opravdu provinilá, že tato žena právě porodila moje dítě a já si ho vezmu a jdu do jiné místnosti a jsme tak nějak odděleni,“ řekla s tím, že to nijak nesouvisí s chlapečkem, který je dokonalý. Na otázku, jestli s ním cítí menší pouto, přikývla s tím, že podle zkušenosti jiných matek někdy utvoření pouta trvá déle. Své sestře Kim závidí, že ona se svými dětmi od náhradní matky nalezla spojení rychle.

Khloe Kardashianové to však celé připadalo jako obchod. „Přála bych si, aby byl někdo kolem náhradního mateřství a rozdílu, jaké představuje, upřímný. Neznamená to, že je to špatné. Pořád je to skvělé. Ale je to prostě velmi odlišné,“ říká Kardashianová.