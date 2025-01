„Vím, že to, co mi udělali, nebylo nikdy o mně. Podvádění, milenky a to všechno kolem bylo jen o jejich traumatech z minulosti, které si v sobě dosud nezpracovali,“ uvedla v rozhovoru Khloé Kardashianová.

„Bez ohledu na to, co mi kdo kdy udělal, jsem nikdy nebyla vůči svým partnerům manipulativní, ani jsem se jim nesnažila oplácet to, co dělali oni mně, protože bych tím ublížila jen sama sobě,“ prozradila. Dodala, že zpětně to vnímá jako zkušenost, která ji jako člověka posílila a připravila na zvládnutí čehokoli dalšího, co jí život přinese.

„Pokud někoho potkám za dva měsíce nebo třeba za dva roky a znovu se zamiluji, bude to skvělé. Ale nejsem aktuálně v seznamovací fázi, nikoho nehledám a jsem šťastná se svými dětmi. Nemám potřebu hledat si partnera, vůbec nic mi nechybí,“ uvedla.

„Dala jsem si tříletou pauzu od randění. Mám pocit, že během té doby měla možnost poznat sama sebe na hlubší úrovni a uvědomit si, co opravdu v životě i od partnera chci. Je to o tom, že když jste sami se sebou, nikdo a nic vás nerozptyluje. Můžete si v klidu ujasnit, co opravdu hledáte a co je pro vás ve vztahu s partnerem životně důležité a co naopak ne. Popřemýšlíte nad tím, co na sobě zdokonalit a jak se stát lepším člověkem,“ říká hvězda reality show.

„Jsem opravdu ráda za to, že si s sebou nenesu všechnu tíhu z předchozích vztahů, ale přesto si je často připomínám. Připomínám si hlavně různé červené vlajky, které bych měla u partnera vidět hned v počátku vztahu a netvářit se v té největší zamilovanosti tak, že ty věci neexistují,“ dodala.