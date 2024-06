Dům mám kvůli soudům v exekuci a dlužím miliony, rozplakal se Kevin Spacey

Kevin Spacey se rozplakal během rozhovoru s Piersem Morganem, když se ho moderátor zeptal na aktuální bydlení. „Je vtipné, že se na to ptáte, protože tento týden mi v Baltimoru, kde jsem doteď bydlel, zabavují dům. Můj dům se prodává v dražbě, takže se musím vrátit do Baltimoru a uložit si věci do skladu,“ řekl herec v pořadu Piers Morgan Uncensored.

„Odpověď na otázku tedy zní, že si nejsem jistý, kde teď budu bydlet. Ale v Baltimoru jsem od té doby, co jsme začali natáčet Dům z karet. Přestěhoval jsem se tam v roce 2012. Tento dům je mým domovem od roku 2016. Nemůžu platit účty, když dlužím,“ vysvětlil.

Herec se slzám neubránil ani při otázce ohledně financí a zda mu hrozí bankrot. „Několikrát jsem si myslel, že ho vyhlásím, ale podařilo se nám tomu vyhnout, alespoň k dnešnímu dni,“ řekl s tím, že vlastně nemá žádné peníze. „Stále ještě hodně dlužím... Ano, jsem zadlužený. Je to tak. Mnoho milionů. Samotný dům stojí hodně milionů,“ dodal.

Dvojnásobný držitel Oscara má finanční potíže i kvůli tomu, že ho v roce 2017 vyhodili ze seriálu Dům z karet. Společnost Netflix herce propustila po obviněních z nevhodného chování na place. „I když udělali rozhodnutí, které udělali, což podle mě bylo zvláštní... bylo to špatné rozhodnutí. Bylo to špatné pro ně jako pro firmu. Postavilo je to do pozice, kdy u každého, kdo byl z něčeho obviněn, museli reagovat podobně. V případě Davea Chappelleho to vypadá, že se šéf Netflixu Ted Sarandos naučil podporovat kontroverzní jedince. Přál bych si, aby to samé udělal v mém případě,“ dodal Spacey.

Spaceyho ze sexuálního obtěžování obvinilo několik mužů. V roce 2022 ale newyorský soud rozhodl, že Spacey sexuálně neobtěžoval mladšího kolegu Anthonyho Rappa. Ten tvrdil, že když mu na začátku 80. let bylo 14 let, herec ho sexuálně napadl. Loni pak britský soud Spaceyho osvobodil v případě devíti obvinění ze sexuálního obtěžování. Několik dalších obvinění a žalob bylo staženo.

Mnozí kolegové, včetně Liama Neesona nebo Sharon Stone, vyjádřili Spaceymu podporu. „Už se hrozně těším, až uvidím Kevina zpátky v práci. Je to génius. Je elegantní a zábavný, velkorysý a o našem řemesle toho ví víc, než většina z nás kdy bude,“ řekla Sharon Stone.