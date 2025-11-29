Kevin Spacey se omluvil za to, že se označil za bezdomovce

Kevin Spacey se omluvil za tvrzení, že je bezdomovec. V nedávném rozhovoru uvedl, že žije v hotelech a pronájmech přes Airbnb a nemá domov. Později ve videu na Instagramu ale řekl, že články o bezdomovectví jsou nesmyslné, protože má stále kde bydlet.
Kevin Spacey odchází od soudu v Londýně, který ho v den jeho 64. narozenin...

Kevin Spacey odchází od soudu v Londýně, který ho v den jeho 64. narozenin zprostil devíti obvinění ze sexuálních trestných činů (26. července 2023). | foto: AP

Kevin Spacey v Cannes (23. května 2025)
Kevin Spacey se během 78. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Cannes v...
Soud v Londýně zprostil amerického herce Kevina Spaceyho devíti obvinění ze...
Soud v Londýně zprostil amerického herce Kevina Spaceyho devíti obvinění ze...
„Obvykle nepovažuji za svou věc opravovat média. Kdybych to dělal, neměl bych čas na nic jiného. Ale vzhledem k nedávným článkům tvrdících, že jsem bezdomovec, cítím potřebu reagovat,“ vzkázal Spacey na Instagramu.

Dodal, že se neobrací k médiím, ale k lidem, kteří mu po zveřejnění článků psali. „Tisíce lidí mi v posledních dnech nabídly místo k přespání nebo se jen ptaly, jestli jsem v pořádku. A vám všem chci říct, že mě vaše štědrost upřímně dojala. Ale bylo by nepoctivé nechat vás věřit, že jsem skutečně bez domova v tom běžném smyslu slova,“ omlouval se dále herec.

In gratitude

23. listopadu 2025 v 21:34
Spacey připomněl svůj rozhovor s novinářem Mickem Brownem z deníku The Telegraph, který vyšel ve středu. „V rozhovoru s Mickem Brownem, skvělým novinářem… jsem řekl, že v podstatě žiji v hotelech a Airbnb a jezdím tam, kde je práce. Stejně jako když jsem v tomto oboru začínal. Pracuji téměř nepřetržitě celý rok a jsem za to nesmírně vděčný,“ dodala hvězda Americké krásy.

Herec zdůraznil, že existují mnozí lidé, kteří žijí na ulici, ve svých autech nebo v hrozných finančních situacích, ale on sám mezi ně nepatří. „A mé srdce s nimi cítí. Ale z článku je zcela patrné, že já jedním z nich nejsem, ani jsem se nesnažil říct, že jsem,“ dodal na vysvětlenou.

Kevin Spacey v seriálu Dům z karet

Předtím také zmínil, že jeho finanční situace není dobrá kvůli skandálu, který nakonec skončil zproštěním jeho viny. Spacey, který veškerá obvinění celou dobu důrazně popíral, řekl, že náklady za posledních sedm let byly astronomické.

„Měl jsem velmi málo příjmů a všechno mizelo,“ stěžoval si Spacey zvyklý na vysoký životní standard. Herec uvedl, že se nyní cítí v jistých ohledech zpět v bodě, v němž před mnoha lety začínal, tedy že prostě kočuje za prací. „Všechno mám ve skladu a doufám, že pokud se věci budou dál zlepšovat, budu se moct znova usadit.“

Čeká ho opět soud

Kevin Spacey se v říjnu příštího roku postaví před britský soud, kde čelí novému obvinění ze sexuálního napadení tří mužů mezi lety 2000 a 2013. S odvoláním na vrchní soud v Londýně o tom informuje agentura AFP.

Spacey obvinění odmítá. Hollywoodský herec byl v roce 2023 v Británii v rámci trestního řízení zproštěn obvinění ze sexuálního obtěžování čtyř mužů. Dva z nich nyní na herce podali civilní žalobu. Přidal se k nim britský herec Ruari Cannon, který se vzdal svého práva na anonymitu.

Kevin Spacey při odchodu ze soudu (New York, 17. října 2022)

Právnička všech tří mužů požaduje, aby soud věc projednal v jednom společném řízení tak, aby nedocházelo k opakovanému vyslýchání svědků ani obžalovaného. Spacey v minulosti přiznal, že se někdy choval „nevhodně“ nebo byl „příliš dotěrný“, avšak odmítá, že by jeho chování naplňovalo znaky sexuálního napadení, píše server BBC. Soudní řízení by mělo začít 12. října 2026, uvedl soudce.

Držitel Oscara za filmy Americká krása (2000) a Obvyklí podezřelí (1996), vždy prohlašoval, že je nevinný. Kariéra 66letého herce byla poznamenána četnými obviněními.

Je snad po plastice? Kevin Spacey překvapil vyhlazeným obličejem

Zlom způsobila aféra, která vypukla v roce 2017. Tehdy jej o 12 let mladší americký herec Anthony Rapp obvinil, že se ho před třemi desítkami let pokusil svést. Spacey řekl, že si na událost nepamatuje, protože byl nejspíš hodně opilý. Rappovi se za nevhodné chování omluvil.

Následovala další podobná obvinění, například že obtěžoval mladé muže v době, kdy šéfoval londýnskému divadlu Old Vic. Dohromady Spaceyho z obtěžování obvinilo více než 30 mužů a herec kvůli tomu přišel i o hlavní roli v úspěšném seriálu Dům z karet.

Soud v New Yorku v říjnu 2022 nicméně zamítl žalobu podanou na Spaceyho kvůli údajnému obtěžování Rappa a londýnský soud v červenci 2023 pak zprostil Spaceyho i devíti dalších obvinění ze sexuálních trestných činů proti čtyřem mužům, kterých se měl údajně dopustit mezi lety 2001 až 2013, kdy žil v Británii.

