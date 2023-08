Hollywood mě vykázal, jsem konzervativní křesťan, říká seriálový Herkules Sorbo

„Bylo to smutné. Víte můj manažer a agent, kterého jsem měl mnoho let, mi řekl, že už pro mě nemají práci, protože jsem křesťan a příliš konzervativní,“ popsal Sorbo pro Fox News.

„Naše země je teď tak rozdělená a udržují to mainstreamová média, filmy a televize,“ říká herec. „Nechovám k lidem ten druh zloby a nenávisti. Mám jiný úhel pohledu,“ dodal Sorbo, který je velkým zastáncem prezidenta Trumpa a objíždí Ameriku coby řečník konzervativců.

V minulosti se dopustil několika komentářů, které mu prý zastánci cancel culture nemohou odpustit, protože se podle nich ukázal jako rasista.

V roce 2014 se zastal filmu Mela Gibsona Umučení Krista, který byl označen za antisemitský. Ve stejném roce pak reagoval na protesty ve Fergusonu po zastřelení osmnáctiletého černocha Michaela Browna.

„Fergusonské nepokoje mají jen velmi málo společného se zastřelením mladého muže. Je to ospravedlnění k tomu být lúzr, což tato zvířata skutečně jsou. Je to bod zvratu ve frustraci nahromaděné během let, kdy se nesnažili, ale obviňovali všechny ostatní za svá selhání. Vždy za to může někdo jiný, když to vzdáte. Doufejme, že toto je připomínka Afroameričanům (vždy jsem si myslel, že jsme jen Američané. Ach jo), že jejich prezident, kterého volili, pro ně věci jen zhoršil, nikoli zlepšil,“ napsal herec na Facebook.

V roce 2021 zase přišel s teorií, že výtržníci od Kapitolu byli ve skutečnosti převlečení aktivisté sítě Antifa.

Když zjistil, že v Hollywoodu už si zřejmě nezahraje, založil se svou manželkou Sam, s níž žije už 25 let a má s ní tři děti, vlastní společnost Sorbo Studios a sám režíruje a produkuje filmy, v nichž má hlavní roli.

V roce 2019 natočil film Miracle in East Texas, který vypráví příběh podle skutečné události o dvou podvodnících, kteří se během velké hospodářské krize snažili přesvědčit vdovy, aby investovaly do jejich falešných ropných polí. Film získal ocenění pro nejlepší rodinný film na Mezinárodním křesťanském filmovém festivalu.

Letos přišel Sorbo s apokalyptickým thrillerem Left Behind: Rise of the Antichrist, v němž svět upadne do chaosu a jediným světlem je nový vůdce, který se postaví do čela OSN, ale možná nepřináší naději na lepší budoucnost, právě naopak.