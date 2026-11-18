Culkin oživil roli Kevina pro vánoční reklamu na McDonald’s. Ocitne se sám v prázdné restauraci tohoto řetězce a začne si hrát. Předstírá, že je zákazník a zároveň prodavač a připraví si svůj oblíbený burger. Nakonec propaguje ponožky Sám doma, které k jídlu rozdávají.
Ačkoli jde o reklamu, vzbudila u fanoušků převážně nadšené reakce. „Je mi jedno, co propaguje. Prostě potřebuji, aby se každý rok vrátil do role Kevina,“ napsal jeden z nich. Další oceňují, jak se Culkin opět postavil na nohy poté, co bojoval s drogovou závislostí a roli perfektně vystřihl.
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Reklama přichází ve chvíli, kdy svět obletěla spekulace o chystaném pokračování filmu Sám doma, kde by měl Culkin opět hrát. Novinář Matthew Belloni, který se pohybuje v prostředí filmového průmyslu a jako první přinesl zprávy o Pattinsonovi jako favoritovi na Jamese Bonda, zveřejnil informaci o vyjednávání Culkina s producenty studia Walt Disney.
„Nedávno jsem dostal tip, že se na pozemku Disneyho odehrálo velmi zajímavé setkání – byl tam Macaulay Culkin. Mluvil o tom, že má nápad na nový film Sám doma, a Disney z toho doslova slintá,“ uvedl Belloni ve svém podcastu The Town.
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Culkin se poprvé v roli Kevina objevil v roce 1990 a film má stále obrovskou sledovanost po celém světě. Úspěch měl i druhý díl Sám doma 2: Ztracen v New Yorku, který se natáčel o dva roky později. Tehdy hrál Kevina naposled. V dalších dílech Sám doma 3, Sám doma 4, Sám doma 5: Vánoční loupež a Všude dobře, sám doma nejlíp, už byly bez něj a nedočkaly se valného úspěchu.
Macaulay Culkin si ještě zahrál ve filmu Sám doma a bohatý, jehož zavádějící český název by mohl napovídat, že patří do série Sám doma. V originále se ale film jmenuje Richie Rich a Culkin v něm hraje miliardářského synka Richieho Riche a ne Kevina.