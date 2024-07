Byl jsem platonická láska princezny Diany, prozradil herec Kevin Costner

Kevin Costner se během rozhovoru pro magazín People rozpovídal mimo jiné i o nezapomenutelných setkáních s britskou královskou rodinou. „Nikdy jsem o tom zatím veřejně nemluvil. Ale mohu. Velmi si toho vážím. Myslím si, že je to příběh, který stojí opravdu za to,“ začal herec své vyprávění.

Princezna Diana na návštěvě Hong Kongu (1989)

„Byl jsem jednou náhodou v Anglii, když jsem dostal zprávu, že by si se mnou rád osobně promluvil princ William. Řekl jsem si: ‚Co? No dobře...‘ Sešli jsme se spolu sami, čekal jsem na něj v místnosti se spoustou židlí. Pak přišel a potřásl mi rukou. První věta, kterou vyslovil, byla: ‚Víte, moje máma si vás tak nějak hodně oblíbila, líbil jste se jí.‘ A já mu na to s úsměvem odpověděl: ‚Já vím,‘“ popisuje Costner.

„O čem přesně jsme si povídali, to nikdy neprozradím. Nestali se z nás blízcí přátelé, ani nejsme v kontaktu. Ale bylo to velmi příjemné a osobní popovídání. Jen tak jsme mluvili o Dianě. Mám na to moc krásné vzpomínky, bylo to milé setkání,“ dodal herec, který se v minulosti osobně setkal i s princeznou Dianou.

Costner během rozhovoru pro magazín People zavzpomínal také na někdejší chystané natáčení druhého dílu filmu The Bodyguard (Osobní strážce). „Řešili jsme tehdy, že princezna Diana bude možná na natáčení, vážně jsme o tom uvažovali. Sarah, vévodkyně z Yorku, byla tou, která to celé naplánovala a zařídila. Byla moc fajn! Mohla přece klidně říct: ‚Já jsem také princezna, proč nemohu hrát já?‘“ vzpomíná Costner.

„Musím říct, že jsem měl neuvěřitelně neobvyklý život, plný krásných zážitků,“ uzavřel herec, který se v rozhovoru ohlížel za svou čtyřicetiletou hollywoodskou kariérou. Během té si zahrál ve filmech jako Neúplatní, Tanec s vlky, Mr. Brooks, Krajina střelců a v mnoha dalších.

V posledních letech si Costnera diváci oblíbili v hlavní roli v diváky i kritiky vysoce hodnoceném seriálu Yellowstone. Ztvárnil zde Johna Duttona, hlavu montanské rančerské rodiny a majitele největšího ranče v USA, který musí chránit svou půdu a rodinu před moderní dobou, která ohrožuje jejich styl života.

