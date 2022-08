Čech Kevin Appl Drábek uspěl na mezinárodní soutěži gayů

„Moji milí přátelé a fanoušci, radostně oznamuji, že jsem pro Česko vybojoval 2nd Runner Up na Mr Gay Europe 2022. Moc Vám všem děkuji za podporu,“ napsal na sociálních sítích Drábek, který třetí místo vybojoval v anglickém Alnwicku.

Soutěž nebyla jen o kráse, muži museli uspět v různých výzvách. Za ně dostávali body, které porota na konci sečetla. Nejvíc jich bylo za osobní rozhovor. Soutěžící museli představit také svůj projekt na podporu menšin, body dostávali i v online hlasování.

Absolovovali také písemný test v angličtině, v němž během 60 minut zodpověděli 60 otázek na různá témata, jako jsou historie LGBTIQ+, všeobecné znalosti, politika a aktuální události. V této části byl Čech Kevin Appl Drábek nejlepší. Další body byly za sociální sítě, fotografie, sportovní výkon a národní kostým.

Loni český zástupce na soutěži Mr Gay World původně skončil šestý. Vítěz soutěže ovšem odstoupil, později se titulu vzdal i jeho nástupce. Čechovi tak připadla čtvrtá příčka.

Kevin Appl Drábek na světové klání postoupil coby vítěz soutěže Gayman Česko a Slovensko 2021. I když byl nejstarším finalistou, pořád se cítí mlád, jak prozradil v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Když si vzpomeneme, jak vypadali lidi kolem padesátky, šedesátky ještě před padesáti lety, bylo to samozřejmě stylem oblékání i stylem života, tak dnešní doba je někde jinde. Takže co je vlastně dneska mládí? Já nevím, já se stále cítím mlád. (smích) Cítilo se tak hodně lidí. Zpíval to i Karel Gott a myslím, že mlád se člověk může cítit stále a neustále,“ řekl Kevin Appl Drábek v říjnu 2021.

Kevin Appl Drábek absolvoval mezinárodní studia se zaměřením na německy mluvící země. Pracuje pro německou firmu v oddělení brandingu a packagingu. Je zadaný.

„Ano, jsem s prstýnkem na ruce a ve vážném vztahu. Už mám taky i věk, abych ve vážném vztahu byl a věděl, o čem to je. Pro mě je vztah něco velmi důležitého. Myslím si, že je důležitá důvěra jeden k druhému. Bez toho to nejde. Když vám denně píše spousta lidí, musíte si důvěřovat. Na tom to stojí,“ prozradil loni.