Zpěvačka Kesha miluje bizár. Sbírá lidské zuby a nosí šperk z matčiny placenty

„Víte, že sbírám zuby? Opravdu. Pošlete mi je,“ vyzvala Kesha posluchače v podcastu. Neobvyklý koníček podle ní začal přibližně v roce 2012. „Byla jsem tehdy posedlá svými fanoušky. Pak někdo řekl: ‚Mému dítěti vypadly zuby.‘ A já odpověděla: ‚Můžu je dostat?‘“
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Kesha už dříve uvedla, že od fanoušků získala více než tisíc zubů. Část z nich proměnila ve šperky a další doplňky. „Vyrobila jsem náhrdelník, náušnici, potom pásek a nakonec korunu. Pak jsem je prostě začala sbírat, protože to tak trochu děsí heterosexuální muže,“ vysvětlila se smíchem.
Zuby však nevyužívá jen k výrobě doplňků. „Začala jsem je dávat po celém domě do malých skleniček,“ dodala. Fanouškům zároveň zdůraznila, že svou žádost myslí vážně.
„Spláchnete je do toalety? Kam jinam by šly? Dejte je mně. Můžu je opravdu dostat? Tohle není cvičení ani vtip,“ vzkázala. Ve sbírce má například také zuby svých koček, které jim museli veterináři odstranit.
V květnu zpěvačka v podcastu Call Her Daddy prozradila další kuriozitu. Na krku nosí náhrdelník vyrobený z placenty své matky Rosemary. Ta lékařům po porodu zakázala placentu vyhodit, doma ji upekla a přibližně dvě desetiletí ji uchovávala v krabici ve sklepě.
„Placenta vám údajně dává druhý zrak a pomáhá otevřít třetí oko. Alespoň podle mé matky to tak rozhodně je,“ uvedla Kesha. Z matčiny placenty si zpěvačka později nechala vyrobit šperk, který nyní nosí prakticky všude s sebou.
Kesha se proslavila v roce 2009 hitem TiK ToK, který se stal jedním z nejprodávanějších singlů své doby. Později uspěla i s alby Rainbow, High Road nebo Gag Order. V posledních letech ukončila vleklé soudní spory s producentem Dr. Lukem týkající se sexuálního obtěžování z jeho strany a vydala se cestou nezávislé hudební tvorby.