Za nádhernou pleť vděčím lososímu spermatu, říká zpěvačka Kesha

Kesha byla hostem podcastu Reclaiming with Monica Lewinsky. Během rozhovoru zde zavzpomínala, jak si její matka po porodu uchovala placentu, ze které si autorka hitu Tik Tok nechala vyrobit náhrdelník, který dodnes nosí.

Moderátorka podcastu Lewinská (51) poznamenala, že ve Francii si lidé placentu někdy nechávají uschovat a někteří si ji později dokonce nechávají aplikovat do těla, jelikož to podle nich podporuje energii a udržuje mladistvý vzhled.

„To jsem zatím nezkoušela. To je jako když si lidé dávají do obličeje lososí DNA. To jsem taky neudělala,“ řekla Lewinská. „Já si nechala aplikovat lososí DNA do obličeje,“ prozradila zpěvačka. Na otázku, zda jí tato procedura pomohla, Kesha reagovala, že ano. „Můžu za to poděkovat spermiím lososa. Je to takový korejský trik,“ odpověděla Kesha se smíchem.

Podle doktora Gabriela Chiu spočívá celý proces v injekční aplikaci přípravku Rejuran, tedy dlouhého řetězce polynukleotidové DNA z mlíčí lososa, do pleti obličeje a krku v podobě mikrokapek.

Mezi výhody procedury patří podle zakladatele kliniky Beverly Hills Plastic Surgery zlepšená elasticita pleti, redukce jemných linek a vrásek, zvýšená hydratace pokožky a lepší regenerační schopnosti kůže při poškození, jako jsou jizvy po akné nebo působení UV záření.

Kesha není jediná celebrita, která metodu s lososím spermatem vyzkoušela. Zkušenosti s tím má také Miley Cyrusová. „Zkusila jsem to lososí sperma. Už jste o tom slyšeli? Zkusila jsem to. Je to taková pleťová maska,“ řekla při vystoupení v baru Bemelmans v New Yorku letos v červnu.

„S tím lososem jsem se nikdy nesetkala. Bylo to balené, ani nevím, jestli to vůbec bylo to, co tvrdili,“ přiznala hvězda seriálu Hannah Montana. Má však pocit, že to pleti vážně prospívá.

Také sestry Kim a Khloé Kardashianové proceduru vyzkoušely. V nedávné epizodě reality show The Kardashians Khloé (40) přiznala, že to zařadila do své kosmetické rutiny. „Absolvovala jsem obličejovou proceduru s lososím spermatem, které mi injekčně vpíchli do obličeje,“ prozradila také sestra Kim (44) v jiné epizodě reality show.

I herečka Jennifer Anistonová na doporučení kosmetičky proceduru podstoupila. „Nejdřív jsem řekla: To myslíte vážně? Jak vůbec získáte sperma z lososa?“ řekla časopisu WSJ. Magazine v roce 2023. O pár měsíců později se účastnila pořadu Jimmy Kimmel Live!, kde o výsledcích této virální kosmetické procedury promluvila.

„Nejde o to, jak se získává sperma z lososa,“ žertovala a přiznala, že v té době jí celý proces nebyl úplně jasný. Nakonec se ale rozhodla důvěřovat své kosmetičce. „Ale nevypadám snad teď jako losos? Nemám snad krásnou lososí pleť?“ vtipkovala Anistonová.