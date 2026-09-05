„To, co mi připadá sexy, se neustále vyvíjí a mění, ale vím, že tou nejatraktivnější vlastností je vždy autenticita,“ řekla Kesha magazínu Billboard.
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Zpěvačka Kesha miluje bizár. Sbírá lidské zuby a nosí šperk z matčiny placenty
„Opravdu miluji to, kde se právě nacházím v životě i ve svém těle. Není náhoda, že díky své svobodě a získání práv nad vlastním hlasem se také cítím sebevědomější a svobodnější ve svém vlastním těle. Celé mé tělo je konečně jen moje,“ dodala zpěvačka, která právě jede turné s názvem Freedom, aby zdůraznila, že převzala kontrolu nad svými písněmi a stala se umělkyní nezávislou na nahrávacích společnostech.
Vybudovala vlastní nahrávací společnost Kesha Records, v níž funguje jako skladatelka, výkonná producentka, kreativní ředitelka a režisérka hudebních videí.
S narůstajícím sebevědomím se pustila i do focení prádla. „Moje kolekce s Adore Me je venku! Úplně jsem si zamilovala focení své vůbec první kampaně na spodní prádlo jako svobodná žena,“ napsala Kesha na sociální síti. „Podívejte se na tohle sexy a nebezpečné spodní prádlo, které je navrženo tak, abyste se ve své kůži cítily sebevědomě,“ dodala.