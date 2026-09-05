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Kesha odhodila oblečení. Předvádí spodní prádlo, aby oslavila ženské sebevědomí

Autor:
  14:00
Kesha v reklamě na spodní prádlo Adore Me

Kesha v reklamě na spodní prádlo Adore Me | foto: Profimedia.cz

Kesha v reklamě na spodní prádlo Adore Me
Kesha v reklamě na spodní prádlo Adore Me
Kesha v reklamě na spodní prádlo Adore Me
Zpěvačka Kesha, British Summer Time Festival, Londýn, 10. července 2026
40 fotografií
Zpěvačka Kesha (39) nafotila reklamní kampaň na spodní prádlo Adore Me. Odhalit se rozhodla právě v tomto období proto, že se konečně cítí svobodná v práci jako nezávislá umělkyně i ve vlastním těle. Sexy snímky mají oslavovat ženské sebevědomí.

„To, co mi připadá sexy, se neustále vyvíjí a mění, ale vím, že tou nejatraktivnější vlastností je vždy autenticita,“ řekla Kesha magazínu Billboard.

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„Opravdu miluji to, kde se právě nacházím v životě i ve svém těle. Není náhoda, že díky své svobodě a získání práv nad vlastním hlasem se také cítím sebevědomější a svobodnější ve svém vlastním těle. Celé mé tělo je konečně jen moje,“ dodala zpěvačka, která právě jede turné s názvem Freedom, aby zdůraznila, že převzala kontrolu nad svými písněmi a stala se umělkyní nezávislou na nahrávacích společnostech.

Vybudovala vlastní nahrávací společnost Kesha Records, v níž funguje jako skladatelka, výkonná producentka, kreativní ředitelka a režisérka hudebních videí.

Kesha v reklamě na spodní prádlo Adore Me
Kesha v reklamě na spodní prádlo Adore Me
Kesha v reklamě na spodní prádlo Adore Me
Kesha v reklamě na spodní prádlo Adore Me
40 fotografií

S narůstajícím sebevědomím se pustila i do focení prádla. „Moje kolekce s Adore Me je venku! Úplně jsem si zamilovala focení své vůbec první kampaně na spodní prádlo jako svobodná žena,“ napsala Kesha na sociální síti. „Podívejte se na tohle sexy a nebezpečné spodní prádlo, které je navrženo tak, abyste se ve své kůži cítily sebevědomě,“ dodala.

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