Snoubenci řekla, ať má dítě s jinou. Teď chce Katona šesté dítě s ním

„Když jsem minulý týden šla na vyšetření, dopadlo to dobře. Řekli mi, že mám ještě folikuly, což znamená, že bych mohla mít další dítě. Nemyslím si, že bych si pořídila další, ale Ryan mě pořád přemlouvá!“ řekla Kerry Katona v rozhovoru pro OK! Magazine. „Jestli chce další, tak je to v pořádku, ale musíme si pospíšit.“

V únoru přitom Kerry Katona prozradila, že dala svému snoubenci svolení, aby mohl mít dítě s jinou ženou. „Nechci ho o nic připravit, vlastně jsem mu dala takové povolení a řekla: Jestli je to něco, o co chceš usilovat, tak mě teď opusť! Nechtěla bych, aby někdo nezažil ten pocit, že má vlastní dítě. Ale myslím, že bych měla muži stačit,“ vysvětlila.

Zpěvačka teď řekla, že nejspíš by šesté dítě ale sama nedonosila, a proto chce prozkoumat možnost v podobě náhradní matky. Její poslední porod s nejmladší dcerou byl komplikovaný a prý „traumatizoval“ její starší děti.

Kerry Katona se svým přítelem, trenérem Ryanem Mahoneym v Thajsku (17. října 2018)

Bývalá členka dívčí kapely Atomic Kitten Kerry Katona se svým mladším snoubencem Ryanem Mahoneym nemá žádného společného potomka. S bývalým manželem, zpěvákem Brianem McFaddenem má dcery Molly (22) a Lilly (20). S druhým exmanželem, taxikářem Markem Croftem má dceru Heidi (17) a syna Maxe (15). Nejmladší dceru Dylan-Jorge (8) má z manželství s bývalým hráčem ragby Georgem Kayem, který zemřel v roce 2019 na předávkování.

Bývalá zpěvačka své starší dcery dlouho neviděla. Žijí totiž v Irsku, odkud pochází jejich otec. „Molly jsem neviděla skoro rok! Každý den si voláme, ale už dlouho nebyla doma na návštěvě. Lilly se taky daří skvěle, opravdu se usadila a má v Irsku dobrou práci, jsem na ni pyšná. Je hezké vidět, jak se mým dětem daří. Svou rodičovskou část práce jsem už odvedla a teď je řada na nich, aby žily,“ řekla.

Dodala, že největší strach má z toho, aby se její děti necítily nemilované. Sama měla takový pocit, když vyrůstala. Její matka Sue trpěla maniodepresivní poruchou a podřezala si žíly, když Kerry byly tři roky. „Myslím, že jsem se nikdy necítila dost dobrá, protože když se díváte na svou mámu, jak se snaží zabít, říkáte si: Nejsem dost dobrá na to, abys tu chtěla být?“ řekla v podcastu Exhibit A.