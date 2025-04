Bývalá playmate a přítelkyně zesnulého Hugha Hefnera, promluvila o chvílích, které prožila v Playboy Mansion, luxusním sídle zakladatele legendárního pánského magazínu.

K Hefnerovi se Kendra Wilkinsonová přestěhovala ve svých osmnácti letech, odešla pak v třiadvaceti. V novém rozhovoru uvedla, že lidé si vůbec neuvědomují, nebo záměrně přehlížejí, kolik toho musela po boku miliardáře snést.

Kendra Wilkinsonová a Hugh Hefner

„Spousta lidí se zaměřuje jen na to, že jsem byla v Playboyi, ale nikdo neřeší, jak moc mě to do budoucna ovlivnilo a co všechno mě to stálo,“ řekla v podcastu I Do, Part 2.

„Vzalo mi to každou část mé duše. Jak se říká, zaprodala jsem duši ďáblu. A hodně jsem za to nakonec zaplatila. Když se ohlédnu zpátky, nelituji focení pro Playboy jako takového. Lituji toho, kam až mě zavedl svět showbyznysu,“ prozradila.

V roce 2024 v rozhovoru pro magazín People uvedla, že „pobyt v Playboy Mansion jí totálně zničil život a velmi negativně ovlivnil její sebevědomí“.

„Nenáviděla jsem svá prsa, svoje tělo, svůj obličej. Šla jsem do toho jako nadšená mladá sebevědomá holka, ale postupně jsem dospěla až do bodu, kdy jsem začala nenávidět svůj vzhled a nedokonalost,“ svěřila se.

Dnes se také zamýšlí nad některými momenty, které v sídle zažila, a nad mnoha neuváženými rozhodnutími, která jako mladá dívka učinila – nebo která za ni byla učiněna.

„Proč jsem v tak mladém věku měla sex s o tolik let starším Hefnerem? Lituju toho. Proč jsem to udělala? Proč jsem do toho vůbec šla? Proč jsem si nechala udělat velká prsa? Proč jsem si odbarvila vlasy na platinovou blond?“ ptá se dnes sama sebe.

Přiznává, že byla v Playboy Mansion vnímána čistě jen jako sexuální objekt, což později vedlo k velkým problémům v jejím osobním životě a vztazích.

„Je pravda, že jsem se u Hefnera cítila bezpečněji, než během svého bouřlivého dospívání, kdy jsem v patnácti letech prodávala kokain. V Playboy sídle jsem denně jedla saláty a cvičila. Drogy jsme všichni brali jen příležitostně,“ vzpomíná Wilkinsonová.

Po odchodu z Hefnerova sídla se Kendra v roce 2009 provdala za bývalého hráče NFL Hanka Basketta, se kterým má dvě děti. Rozvedli se v roce 2018. Bývalá playmate se nyní naplno věnuje kariéře realitní makléřky v Los Angeles.

Zakladatel legendárního pánského magazínu Playboy Hugh Hefner zemřel v září 2017 ve věku 91 let.