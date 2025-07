Díky bonbonům s THC jsem lepší máma, říká manželka hvězdy amerického fotbalu

12:33

Kelly Staffordová (36), manželka hvězdy amerického fotbalu Matthewa Stafforda (37) hrajícího za Los Angeles Rams, má netradiční rodičovský trik. V podcastu The Morning After přiznala, že si občas dá „weed gummy“ – bonbón s obsahem THC – aby zvládla večerní šrumec se čtyřmi malými dcerami. A prý to funguje.