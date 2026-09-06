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Paruku na Grammy jsem měla na zakrytí lícních kostí, říká Kelly Osbourne

Autor:
  12:30
Kelly Osbourne na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)

Kelly Osbourne na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026) | foto: AP

Kelly Osbourne (srpen 2026)
Kelly Osbourne na udílení BRIT Awards v Manchesteru (28. února 2026)
Sid Wilson a Kelly Osbourne na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)
Kelly Osbourne (srpen 2026)
46 fotografií
Dcera Ozzyho Osbournea Kelly (41) promluvila o svém náhlém úbytku na váze a dala za pravdu svým kritikům. Samotnou ji vyděsilo, jak moc je hubená a snažila se to maskovat třeba parukou, aby skryla vystouplé lícní kosti.

Kelly Osbourne hubla už delší dobu. Po smrti otce to byl ale výrazný úbytek, který její fanoušci přisuzovali Ozempicu. Ona sama si neuvědomovala, jak moc je hubená, dokud neviděla fotku pořízenou během zkoušení šatů před předáváním cen Grammy. Na poslední chvíli si proto vzala paruku ve snaze zakrýt vystouplé lícní kosti.

Kelly Osbourne se hejtrům ukázala v plavkách. Cítím se znovuzrozená, napsala

„Vypadala jsem jako zatracený Crypt Keeper (postava strážce hrobky z hororové série Příběhy ze záhrobí - pozn. red.),“ řekla Kelly Osbourne pro britský list The Mail on Sunday.

„Řekla jsem: ‚To je děsivé. Netušila jsem, že takhle vypadám.‘ Moje páteř – byly vidět úplně všechny kosti,“ přiznala. „Neviděla jsem to, co viděli ostatní, protože jsem trpěla tak velkou bolestí. Viděla jsem jen zlomenou osobu,“ dodala.

Zoufalství ze smrti otce jí nedovolilo řádně jíst. „Jste naplněni takovou bolestí, že se ani nemůže objevit pocit hladu,“ popisuje Kelly Osbourne. Svůj zármutek se snažila skrývat před svým tříletým synem Sidneym.

Kelly Osbourne na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)
Kelly Osbourne (srpen 2026)
Kelly Osbourne na udílení BRIT Awards v Manchesteru (28. února 2026)
Sid Wilson a Kelly Osbourne na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)
46 fotografií

Předávání cen Grammy pro ni znamenalo zlom. „Vzala jsem si paruku, abych si zakryla obličej, aby nebylo vidět, jak mám ve skutečnosti vystouplé lícní kosti. Stylisté věděli, že procházím těžkým obdobím. Snažili jsme se tedy najít oblečení, ve kterém bych nevypadala ještě hubenější,“ popsala.

„Měla jsem strach. Chtěla jsem tam být, abych podpořila svou maminku a vzdala hold odkazu mého otce. Ale upřímně řečeno, když o tom přemýšlím, myslím si, že jsem tam neměla chodit. Necítila jsem se moc dobře,“ říká Kelly Osbourne.

Kelly Osbourne a Sharon Osbourne na udílení BRIT Awards v Manchesteru (28. února 2026)

V té době kromě zármutku po smrti otce zkrachoval i její vztah s otcem tříletého Sidneyho, klávesistou Sidem Wilsonem, kterého nedávno vyhodili ze skupiny Slipknot. Všechna její trápení navíc prohloubili hejtři na sociálních sítích, kteří její vzhled neustále komentovali.

Kelly Osbourne se nyní rozhodla natočit televizní dokument o svém zármutku, duševním zdraví a zotavení. Proces truchlení ji změnil nejen navenek, ale i zevnitř. „Osoba, kterou jsem byla před smrtí mého otce, zemřela. Ta osoba už neexistuje,“ říká.

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