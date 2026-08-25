„Opravdu zjišťuji, jak důležité je občas se od toho šílenství trochu vzdálit. Jsem tak pohlcená životem, prací, lidmi, plány… prostě vším, co se kolem mě děje, že úplně zapomínám, že mám právo se zastavit. Vypnout. Nadechnout se. Prostě jen být,“ napsala Kelly Osbourne k fotkám z dovolené, která jí připomněla, že „dát si pauzu není ztráta času – někdy je to přesně to, co potřebuješ, aby ses vrátila sama k sobě.“
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„Upřímně se cítím jako znovuzrozená. Lehčí, klidnější, šťastnější,“ dodala.
Kelly Osbourne už v minulosti vzkazovala svým kritikům, že její úbytek na váze souvisí hlavně se smrtí otce a truchlením. „Je to zvláštní druh krutosti, zraňovat toho, kdo si něčím prochází, kopat do mě, když jsem na dně, zpochybňovat moji bolest a obracet se ke mně zády, když ze všeho nejvíc potřebuji podporu a lásku,“ uvedla na Instagramu.
Potýkat se musela i s koncem vztahu s otcem svého syna, klávesistou Sidem Wilsonem, kterého nedávno vyhodili ze skupiny Slipknot. K němu se Kelly Osbourne taky nelichotivě vyjádřila na svém Instagramu.
„Už tě nedokážu chránit před tebou samým. Prober se a přijmi trochu zodpovědnosti. Už to nebudu snášet. Mám toho dost. Chci být šťastná a mám krásného syna, kterého musím vychovat. Nech mě na pokoji. Dej mi čas se z toho vzpamatovat,“ napsala svému bývalému snoubenci.
„A když už jsme u toho, mohla bych dostat zpátky své psy a všechny své věci? Jo, a možná i nějaké alimenty?“ dodala.
Sid Wilson má s Kelly Osbourne tříletého syna Sidneyho. Po posledním koncertu Ozzyho Osbournea s Black Sabbath ji požádal o ruku. Zasnoubení ale v březnu zrušili a rozešli se.