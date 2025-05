Zpěvačka Kelly Osbourne přiznala, že i přesto, že prošla těžkými obdobími závislostí na drogách i alkoholu a má za sebou několik osobních pádů, právě její nedokonalá postava byla terčem nejtvrdších útoků ze strany bulváru i sledujících na sociálních sítích.

„Byla jsem závislá na drogách, alkoholička... Byla jsem naprostá troska, neuctivá k lidem, příšerná holka – ale nejvíc nenávisti jsem v životě schytala za to, že jsem tlustá. Je to šílené, když si to uvědomím,“ popisovala na nedávném summitu Beacher Vitality Happy & Healthy v Los Angeles.

Dodala, že snad nikdy v životě neviděla článek, který by se o její váze alespoň krátce nezmínil, což podle ní vystihuje, jak hluboce zakořeněné jsou předsudky vůči tělesné hmotnosti.

Kelly přiznala, že v roce 2020 podstoupila operaci žaludečního bypassu, po které shodila přes čtyřicet kilo. Přesto si nechce hrát na fitness influencerku: „Pravda je taková, že necvičím. A některé dny žiji jen z čokolády a sušenek.“

Během rozhovoru vzpomínala, jak jí lidé často radili: „Jsi tak hezká. Proč prostě trochu nezhubneš, pak budeš perfektní. Když jsem byla tlustá, byla jsem neviditelná. Nechtěli se mnou ani pracovat. Teď zpětně přesně vím, s kým budu a s kým nebudu spolupracovat. Vím, kdo mi říkal, že jsem tlustá a nechtěl se mnou dělat. Vím přesně, kdo to řekl... Mám hroší kůži, ale tohle si moc dobře pamatuji. Nezapomenu na to, a to je ta nejlepší pomsta,“ dodala s tím, že jí v hubnutí výrazně pomohlo i to, že přestala pít alkohol.

V hubnutí dceru podporovala také její matka Sharon Osbourne, která v roce 1999 podstoupila bypass žaludku. Zákroku ovšem později litovala a po sedmi letech si nechala bypass odstranit. „Cítila jsem se, jako bych podváděla, když jsem měla bandáž žaludku. Lidé říkali, že vypadám skvěle. Chtělo se mi říct, děkuji, teď musím jít a vyzvracet se,“ řekla Sharon Osbourne v roce 2014. V posledních dvou letech užívala injekce na hubnutí Ozempic.

Kelly Osbourne žije s partnerem Sidem Wilsonem, členem kapely Slipknot, na farmě v rodné Iowě společně vychovávají dvouletého syna Sidneyho.

V březnu Kelly prozradila, že chce mít „tunu dalších dětí“, dokud to jen půjde. Její manžel se momentálně připravuje na evropské turné kapely Slipknot, které začíná v červnu koncertem na rockovém festivalu ve Švédsku. U nás vystoupí kapela v rámci festivalu Rock for People 2025.