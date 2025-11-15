Poslali mě na zvětšení prsou, v branži jsou dnes samé umělotiny, říká Clarksonová

Autor:
  11:11
Americká zpěvačka Kelly Clarksonová (43) promluvila během svého koncertu v Las Vegas o incidentu s bývalým manažerem. Ten po ní před lety chtěl, aby šla na plastiku prsou a nechala si je zvětšit. Autorka hitu Since U Been Gone popisuje, jak to odmítla. Své tělo má ráda takové, jaké je.
Zpěvačka Kelly Clarksonová výrazně zhubla díky injekcím.

Zpěvačka Kelly Clarksonová výrazně zhubla díky injekcím. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Zpěvačka Kelly Clarksonová výrazně zhubla díky injekcím.
Zpěvačka Kelly Clarksonová výrazně zhubla díky injekcím.
Zpěvačka Kelly Clarksonová výrazně zhubla díky injekcím.
Zpěvačka Kelly Clarksonová výrazně zhubla díky injekcím.
34 fotografií

Kelly Clarksonová momentálně pravidelně koncertuje v Caesars Palace v Las Vegas. Při jedné z show na chvíli přerušila vystoupení, aby se ujistila, že hluboký výstřih její třpytivé kombinézy toho neodhalil až příliš.

„Vykukují mi prsa? Už zase? A sakra,“ řekla zpěvačka a zavzpomínala na incident z minulosti. „Řeknu vám to na rovinu. Jednou mi nějaký pitomý manažer řekl, ať si nechám zvětšit prsa. A já na to: ‚Hmm, a co kdybys si ty nechal zvětšit penis?‘“ popsala rodačka z Texasu.

Kelly Clarksonová (Las Vegas, 11. listopadu 2025)

„Řekla jsem mu, že jsem se svými prsy spokojená a ať vypadne. Řídil své své nablýskané velké drahé auto, aby kompenzoval to, jak je sám malý,“ dodala s tím, že ji šokovalo, že jí vůbec něco takového řekl. „Vlastně ani nevím, jak to vzniklo. Ten chlap byl nechutný, ani bych se ho nedotkla,“ řekla trojnásobná držitelka Grammy.

Kelly Clarksonová (2023)
Kelly Clarksonová (Las Vegas, 11. listopadu 2025)
Kelly Clarksonová (Los Angeles, 2004)
Kelly Clarksonová na Billboard Music Awards (Los Angeles, 14. října 2020)
34 fotografií

Podobné poznámky nejsou podle Clarksonové v hudební branži výjimkou. „V tomhle odvětví to lidé říkají pořád. Říkají ty nejšílenější věci. A já na to jen: ‚Tohle vážně není normální! Vy jste znormalizovali nenormálnost a šílenství!‘ V branži jsou dnes samé umělotiny,“ prohlásila.

Zpěvačka však podle svých zároveň podporuje lidi, kteří se rozhodnou pro plastickou operaci, pokud mají z něčeho na svém těle celoživotní mindrák. To ale neznamená, že by chtěla měnit sebe sama. „Dělejte si se sebou všichni co chcete. Ale nenuťte mě, abych byla jako vy. Vždyť dnes všichni vypadají úplně stejně,“ říká vítězka první řady pěvecké soutěže American Idol.

Tvrdila, že zhubla chůzí. Nyní Kelly Clarksonová přiznala, že brala léky

Své tělo má ráda takové, jaké je. „Miluju svoje malá prsa. Dobře mi sloužila celý život,“ řekla Clarksonová, která 7. listopadu vystupovala poprvé od úmrtí jejího bývalého manžela Brandona Blackstocka, se kterým má dvě děti, devítiletého syna Remyho a jedenáctiletou dceru River.

Manželé byli sedm let, žádost o rozvod zpěvačka podala v červnu roku 2020. Blackstock měl rakovinu, zemřel letos v srpnu ve věku 48 let. Poslední roky života ho provázely právní spory spojené s rozvodem s Clarksonovou. Ty trvaly několik let kvůli dohodám o péči o děti a výživném.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

OBRAZEM: Georgovo poprvé. Princ doprovodil maminku Kate na významnou akci

Princezna Kate a princ George v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)

Velká Británie o víkendu slavila Vzpomínkovou neděli. Ta připadá na neděli před Dnem válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Jde o den, kdy se ve Spojeném království a v Commonwealthu...

Sydney Sweeney randí s o 16 let starším exmanažerem Biebera. Poznali se na svatbě

Herečka Sydney Sweeney si s přítelem Scooterem Braunem užívali romantické...

Vypadá to, že Sydney Sweeney (28) je po rozchodu se snoubencem opět zamilovaná. Americká herečka a modelka randí s o šestnáct let starším hudebním producentem Scooterem Braunem (44), bývalým...

Děti, neberte drogy, radí Jacksonová. Ukázala díru v nosní přepážce po šňupání

Paris Jacksonová ukázala díru v nosní přepážce po užívání kokainu. (listopad...

Paris Jacksonová (27) popsala, že byla v minulosti závislá na kokainu a po několikaletém užívání této drogy jí zůstalo trvalé fyzické poškození. Dcera Michaela Jacksona prozradila, že má kvůli...

Poslali mě na zvětšení prsou, v branži jsou dnes samé umělotiny, říká Clarksonová

Kelly Clarksonová (2023)

Americká zpěvačka Kelly Clarksonová (43) promluvila během svého koncertu v Las Vegas o incidentu s bývalým manažerem. Ten po ní před lety chtěl, aby šla na plastiku prsou a nechala si je zvětšit....

15. listopadu 2025  11:11

Po natáčení filmu Zrodila se hvězda mě zavřeli na psychiatrii, přiznala Lady Gaga

Bradley Cooper a Lady Gaga ve filmu Zrodila se hvězda (2018)

Lady Gaga otevřeně promluvila o svém psychickém zdraví a přiznala, že trpí psychózou. Devětatřicetiletá zpěvačka a herečka, která ve filmu Zrodila se hvězda hrála po boku Bradleyho Coopera, přiznala,...

15. listopadu 2025  9:26

Frida žila s princem, tragicky přišla o dceru. Brunetka ze skupiny ABBA slaví 80

ABBA v 70. letech. Zleva: Bjorn Ulvaeus, Frida Lyngstadová, Agnetha Faltskogová...

Norsko-švédská zpěvačka Anni-Frid Lyngstadová, která 15. listopadu slaví osmdesátiny, byla členkou bývalé skupiny ABBA. Brunetka, fanoušky přezdívaná Frida, prožila nepříliš idylické dětství, zažila...

15. listopadu 2025  9:11

Mám v sobě zraněné dítě, popisuje Šárka Vaňková jednu z příčin svých úzkostí

Šárka Vaňková

„Jsem člověk, který se neumí přetvařovat, vše co dávám, dávám ze srdce,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Šárka Vaňková. O to hůř se jí obšťastňuje publikum, když je vnitřně rozbolavělá. Vyzkoušela i...

15. listopadu 2025

Preissová ukázala syna Matouše. Jeho duet s přítelkyní vehnal lidem slzy do očí

Natálie Pajerová, Matouš Preiss a Martina Preissová (13. listopadu 2025)

Mohl by být basketbalistou, protože na svých sedmnáct je hodně vysoký. Ale sportu nikdy nepropadl, v podstatě nikdo z nejbližší rodiny. Babička s dědou z tátovy strany jsou herci. Rodiče Martina...

15. listopadu 2025

Cimrmanovský žánr jsem musel trefit tak, abych zapadl, přiznává Miroslav Táborský

Premium
V čem je Cimrman odlišná jevištní disciplína a co v životě znamená, když vás...

Sedíme v šatně žižkovského Divadla Járy Cimrmana. Mezi námi leží na malém stolečku žezlo, královská koruna a žlutozelenočerná čepice páně Krátkozrakého. Právě tu si za necelou hodinu Miroslav...

14. listopadu 2025

Pověst zkaženého génia z velšské žumpy mám rád, říkal Richard Burton. Řešil ho i Vatikán

Premium
Elizabeth Taylorová a Richard Burton v roce 1962, kdy ještě nebyli manželé....

Kdyby se divoký způsob života známkoval, Richard Burton by exceloval. Jeho nevěry řešil Vatikán i americký Kongres. Herec to byl ale skvělý, i když držel jeden smutný rekord.

14. listopadu 2025

Nevěrná aktivistka Firthová popsala, proč si po rozvodu nechala slavné příjmení

Livia Giuggioli a Colin Firth na premiéře filmu Mamma Mia! Here We Go Again...

Livia Firthová (56), bývalá manželka oscarového herce Colina Firtha (65), se po mnoha dotazech novinářů rozhodla otevřeně vysvětlit, proč i čtyři roky po rozvodu stále používá příjmení svého...

14. listopadu 2025

Tak bojuj, ne? Michelle a Martin z Love Islandu zaujali i Alenu Schillerovou

Michelle a Martin, Love Island 2025

Martin Mikuš (25) a jeho partnerka Michelle Ptašinská (23) se dali dohromady v televizní seznamce Love Island. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradili, co bylo pro ně při natáčení reality show nejtěžší,...

14. listopadu 2025  12:43

Raperka Cardi B je čtyřnásobnou maminkou. Jméno potomka tají

Cardi B na cenách Grammy v Los Angeles (2. února 2025)

Zpěvačka a raperka Cardi B (33) je počtvrté maminkou. S hráčem amerického fotbalu z týmu New England Patriots Stefonem Diggsem (31) přivítali na svět prvního společného potomka. Jméno syna zatím...

14. listopadu 2025  11:47

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

Nemůžu brát všechno, říká Erika Stárková, která zůstala na dítě sama

Erika Stárková (5. listopadu 2025)

Jeden film - Milion, ve kterém hraje, právě vstoupil do kin a druhý - Šviháci tam doputuje začátkem příštího roku. Oba jsou komediemi, stejně jako byl seriál Most!, který Eriku Stárkovou „udělal“....

14. listopadu 2025  9:42

Pohlreich o oblíbené snídani i ananasu na pizze. Není to úplný průšvih, říká šéfkuchař

S pořadem Ano, šéfe! se na čas odmlčel, teď se Zdeněk Pohlreich vrací s novými...

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich (68) na křtu své nové kuchařky ze série Super jednoduše zdůraznil, že uvařit dobré jídlo nemusí trvat dlouhé hodiny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o italské kuchyni,...

14. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.