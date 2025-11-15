Poslali mě na zvětšení prsou, v branži jsou dnes samé umělotiny, říká Clarksonová

Kelly Clarksonová momentálně pravidelně koncertuje v Caesars Palace v Las Vegas. Při jedné z show na chvíli přerušila vystoupení, aby se ujistila, že hluboký výstřih její třpytivé kombinézy toho neodhalil až příliš.
„Vykukují mi prsa? Už zase? A sakra,“ řekla zpěvačka a zavzpomínala na incident z minulosti. „Řeknu vám to na rovinu. Jednou mi nějaký pitomý manažer řekl, ať si nechám zvětšit prsa. A já na to: ‚Hmm, a co kdybys si ty nechal zvětšit penis?‘“ popsala rodačka z Texasu.
„Řekla jsem mu, že jsem se svými prsy spokojená a ať vypadne. Řídil své své nablýskané velké drahé auto, aby kompenzoval to, jak je sám malý,“ dodala s tím, že ji šokovalo, že jí vůbec něco takového řekl. „Vlastně ani nevím, jak to vzniklo. Ten chlap byl nechutný, ani bych se ho nedotkla,“ řekla trojnásobná držitelka Grammy.
Podobné poznámky nejsou podle Clarksonové v hudební branži výjimkou. „V tomhle odvětví to lidé říkají pořád. Říkají ty nejšílenější věci. A já na to jen: ‚Tohle vážně není normální! Vy jste znormalizovali nenormálnost a šílenství!‘ V branži jsou dnes samé umělotiny,“ prohlásila.
Zpěvačka však podle svých zároveň podporuje lidi, kteří se rozhodnou pro plastickou operaci, pokud mají z něčeho na svém těle celoživotní mindrák. To ale neznamená, že by chtěla měnit sebe sama. „Dělejte si se sebou všichni co chcete. Ale nenuťte mě, abych byla jako vy. Vždyť dnes všichni vypadají úplně stejně,“ říká vítězka první řady pěvecké soutěže American Idol.
Své tělo má ráda takové, jaké je. „Miluju svoje malá prsa. Dobře mi sloužila celý život,“ řekla Clarksonová, která 7. listopadu vystupovala poprvé od úmrtí jejího bývalého manžela Brandona Blackstocka, se kterým má dvě děti, devítiletého syna Remyho a jedenáctiletou dceru River.
Manželé byli sedm let, žádost o rozvod zpěvačka podala v červnu roku 2020. Blackstock měl rakovinu, zemřel letos v srpnu ve věku 48 let. Poslední roky života ho provázely právní spory spojené s rozvodem s Clarksonovou. Ty trvaly několik let kvůli dohodám o péči o děti a výživném.