Keira Knightley promluvila o smíšených pocitech z natáčení filmové série Piráti z Karibiku. Prozradila, že ji stvořila i zlomila zároveň. „Kvůli prvnímu filmu si mě producenti zařadili do škatulky představitelka lehkých holek, ale zároveň jsem díky celosvětovému úspěchu dostala příležitost natočit filmy, za které jsem nakonec získala nominaci na Oscara,“ řekla v rozhovoru pro deník The Times.

Podle herečky patří Piráti z Karibiku mezi nejúspěšnější filmy, jejichž natáčení se kdy zúčastnila. „A zároveň to byl důvod, proč jsem byla nějaký čas denně kritizována a propírána v bulváru. Takže jsou pro mě takovým zmateným místem v mé hlavě,“ vysvětlila.

Hereckou kolegyni podpořil i Orlando Bloom. „Rozhodně chápu, co má Keira na mysli. Natočila spoustu úžasných filmů a je výbornou herečkou, ale jak je známo, lidé často místo hereckých výkonů řeší rádi úplně jiné věci,“ řekl.

Právě film Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly z roku 2003 pomohl herečce nastartovat kariéru. Pozornost, kterou vyvolal, se ale zaměřovala převážně na její vzhled, konkrétně na to, jak moc je štíhlá. Média ji obvinila z poruchy příjmu potravy. V roce 2018 dvojnásobná držitelka nominace na Oscara prozradila, že se následně léčila z posttraumatického stresu.

„Zapomněla jsem na spoustu těch pocitů a myšlenek, které mě tehdy pronásledovaly. Po terapii došlo k jakémusi úplnému vymazání toho všeho z mé hlavy. Ale pak zas někdo něco připomene a mě se úplně jasně vybaví, jak hrozně jsem se cítila. Protože to nakonec byla veřejná ostuda, že? Je to samozřejmě navždy součást mé psychiky, vzhledem k tomu, jak jsem byl mladá, když se to stalo,“ vysvětluje s tím, že se musela na rok vzdát herectví a docházela na psychoterapie.

Herečka si po boku Orlanda Blooma a Johnnyho Deppa zahrála i v dalších dvou filmech této filmové série. V roce 2006 ve filmu Truhla mrtvého muže a v roce 2007 pak ve třetím pokračování s názvem Na konci světa.

Bloom ani Knightley se ale už v dalším díle neobjevili. Ve filmu Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna z roku 2011 hraje Johnny Depp po boku Penelope Cruzové.

Producent Jerry Bruckheimer prozradil, že připravuje další dva projekty Pirátů. „Poslyšte, byla to divoká a zábavná zkušenost, takže nikdy neříkej nikdy,“ přiznal. „Jsem rád, že jsem se mohl podílet na něčem, co jako by obstálo ve zkoušce časem, což je skvělé,“ řekl.

Knightley hraje v seriálu Černá holubice, který vyšel minulý rok. Za svou roli v něm byla dokonce nominovaná za nejlepší ženský herecký výkon v televizním seriálu.