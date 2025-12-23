Keira Knightley na sebe ohledně Lásky nebeské prozradila tajemství

Autor:
  14:10
Romantický film Láska nebeská je dnes pro mnoho lidí již klasickým vánočním snímkem. Fanoušci Keiry Knightley proto mnohdy bývají notně překvapeni, že herečka své dialogy nezná zpaměti.
Keira Knightley ve filmu Láska nebeská (2003)

Keira Knightley ve filmu Láska nebeská (2003) | foto: © Universal Pictures

Keira Knightley (Zlaté glóby, Beverly Hills, 5. ledna 2025)
Andrew Lincoln (Pasadena, 6. února 2024)
Thomas Brodie-Sangster na premiéře filmu Stardust (říjen 2020)
Keira Knightley a Chiwetel Ejiofor ve filmu Láska nebeská (2003)
49 fotografií

V roce 2003 si teprve sedmnáctiletá Keira Knightley zahrála roli, kterou se nesmazatelně zapsala do paměti mnoha diváků – její postava Juliet proslula například ve scéně, kde jí potajmu vyzná lásku kamarád jejího manžela.

Když ji však fanoušci potkají na ulici a zkusí odcitovat část některého z dialogů, bývají překvapeni, protože herečka sama si tyto hlášky nepamatuje.

Andrew Lincoln a Keira Knightley ve filmu Láska nebeská (2003)

„Já ten film viděla jen jednou – bylo by divné dívat se na vlastní film víckrát,“ řekla v podcastu The Dish. „Mám v hlavě nějaké mazací tlačítko, které mi všechny naučené dialogy zpětně smaže. Vážně – jakmile dotočím danou scénu, je hotovo. A pokud se ta scéna musí přetáčet, musím se všechno naučit znovu.“

Příznivci jejích filmů proto bývají zmatení, že se na jejich citace herečka jednoduše nechytá. „Vždycky z výrazu jejich tváře poznám, že mě citují. Poznám to, ale odkud ta hláška je, to vážně netuším,“ smála se.

Andrew Lincoln a Keira Knightley ve filmu Láska nebeská (2003)

Někteří diváci si také až o mnoho let později uvědomili, že mezi Keirou Knightley a Thomasem Brodie-Sangsterem, který hraje mladého Sama, je věkový rozdíl pouhých pěti let. Za zmínku stojí i to, že mladičká Keira byla o rovných deset let mladší než její filmový manžel Peter (Chiwetel Ejiofor) a o dvanáct let mladší než její druhý nápadník Mark (Andrew Lincoln).

Scénáristka Emma Freudová, která se na filmu podílela v roli editorky, v rozhovoru pro australský web news.com.au vyjádřila domnění, že dnes by casting jednotlivých postav pravděpodobně dopadl odlišně. Tak či onak, v nejedné rodině je sledování tohoto vánočního filmu neodmyslitelnou každoroční klasikou.

21. prosince 2017
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Robertsová v Česku zažila scénu jako z Pretty Woman. Odmítli jí prodat zboží

Kdo by si nezamiloval sympaticky drzou Vivian, ze které se místo blondýny...

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová (58) během své nedávné návštěvy Česka zažila v jednom z nuselských obchodů scénu jako vystřiženou z filmu Pretty Woman. V obchodě s módou jí prý odmítli prodat...

Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii

Angelina Jolie na titulce magazínu Time (2025)

Americká herečka Angelina Jolie (50) v roce 2013 podstoupila dvojitou mastektomii neboli chirurgické odstranění ňader, a to poté, co byla rakovina prsu diagnostikována její matce. Nyní se rozhodla...

Často si nás se sestrou pletou. Přehmátl se i švagr Neužil, směje se Erika Stárková

Erika Stárková a její sestra Lenka

Herečka Erika Stárková (41) a její starší sestra Lenka Neužil Stárková působí jako dvojčata. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka herečka přiznala, že si je lidé pletou velmi často a jednou se dokonce spletl...

Zásnuby v Bílém domě. Trump junior a Andersonová se budou brát

Bettina Andersonová a Donald Trump mladší na svatbě Netry Manteny a Vamsiho...

Nejstarší syn amerického prezidenta Donald Trump junior (47) a jeho partnerka Bettina Andersonová (39) oznámili radostnou novinu. Pár, který spolu chodí od loňského roku, se zasnoubil. Pro Trumpa...

Pamela Andersonová opět překvapila vzhledem. Našla jsem jiný druh svobody, říká

Pamela Andersonová v New Yorku (26. října 2025)

Jsou to již dva roky, co bývalá supermodelka a herečka Pamela Andersonová způsobila pozdvižení tím, že se na veřejná vystoupení přestala líčit. Nyní prošel změnou i její účes.

Keira Knightley na sebe ohledně Lásky nebeské prozradila tajemství

Keira Knightley ve filmu Láska nebeská (2003)

Romantický film Láska nebeská je dnes pro mnoho lidí již klasickým vánočním snímkem. Fanoušci Keiry Knightley proto mnohdy bývají notně překvapeni, že herečka své dialogy nezná zpaměti.

23. prosince 2025  14:10

Já a legenda? Občas je to protivné. Chválí mě, ať zahraju jakkoli, cítí Petr Janda

Premium
Petr Janda na koncertu Rockové Vánoce Olympic (28. listopadu, O2 arena, Praha).

Hudebník Petr Janda i v třiaosmdesáti letech řádí na pódiu jako za mlada. Vždy má dobrou náladu a na svět hledí pozitivně. I když se s ním osud příliš nemazlil, má stále úsměv na tváři a užívá si...

23. prosince 2025

Vánoční nákupy u Windsoru komplikuje lidem nová rezidence Williama a Kate

Princ William, princ George, princ Louis, princezna Charlotte a princezna Kate...

Pro mnoho lidí je výběr vánočního stromku jednou z nejlepších adventních tradic. Letos se však rodiny, které chtějí stromek pořídit v blízkosti nové rezidence prince a princezny z Walesu ve Windsoru,...

23. prosince 2025  11:17

Amy Schumerová se pochlubila štíhlou figurou. Komička výrazně zhubla

Amy Schumerová (New York, 5. března 2023)

Americká komička a scenáristka Amy Schumerová (44) se pochlubila nejštíhlejší postavou za poslední roky. Rodačka z New Yorku výrazně zhubla a vděčí za to populárnímu léku na hubnutí Mounjaro, který...

23. prosince 2025  9:27

Jana Bernášková konečně prozradila, na čem ztroskotávají její vztahy

Jana Bernášková

K vánočnímu stolu usedne s oběma svými exmanžely. Nový přítel Jany Bernáškové to chápe. „Uděláme si pak Vánoce spolu dodatečně,“ vysvětluje čerstvě zadaná herečka.

23. prosince 2025

Když mi našli nádor, byl mi obrovskou oporou, říká o Vladimíru Kořenovi dcera

Vladimír Kořen a jeho dcera Magdaléna Kořenová

Moderátor Vladimír Kořen (51) a jeho nejstarší dcera, modelka Magdaléna Kořenová (24), v rozhovoru pro Magazín DNES prozradili nejen to, jak to mají doma s Ježíškem. Došlo také na šachy, v nichž je...

23. prosince 2025

Moje intuice křičela: Ano! Maximová o roli handicapované matky i Rusku

Premium
Za svou poslední roli mentálně hendikepované ženy Lilian ve filmu Máma sklízí...

Za svou poslední roli mentálně handicapované ženy Lilian ve filmu Máma sklízí herečka Elizaveta Maximová řadu uznání. Proměnila se k nepoznání. „Ze začátku mi bylo Lilian strašně líto. Viděla jsem ji...

22. prosince 2025

Mám rakovinu plic a musím na operaci, oznámil zpěvák Barry Manilow

Barry Manilow (Los Angeles, 14. dubna 2015)

Zpěvák Barry Manilow (82) oznámil, že bojuje s rakovinou plic a podstoupí operaci. Svým fanouškům na sociálních sítích se svěřil, že mu na levé plíci našli rakovinné ložisko, které brzy chirurgicky...

22. prosince 2025  18:31

Hes, Plodková i Mádl o nové pohádce: Diváky čekají úžasné kostýmy i adrenalin

Premium
Utíkej! Ústřední urozená dvojice se docela nadře, než dobro zvítězí.

Kdo jezdil v horečkách na koni? Kdo musel jíst klobásy se zmrzlinou? A proč Jana Plodková nemohla roli odmítnout? Přinášíme pohledy hlavních hrdinů nové štědrovečerní pohádky Záhada strašidelného...

22. prosince 2025

Herec David Matásek měl nehodu. Uf. Žijem, napsal

David Matásek

David Matásek se svým sledujícím na Facebooku svěřil s nepříjemnou příhodou. Cestou z chalupy měl bouračku. Nebyla to ale jeho chyba a za nehodu může řidič z Německa.

22. prosince 2025  14:44

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Chráním si, co sdílím, říká Cyrusová o utajení vztahu s mladším hudebníkem

Maxx Morando a Miley Cyrusová na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2....

Miley Cyrusová (33) potvrdila, že se po čtyřech letech randění s Maxxem Morandem (27) zasnoubili. Zpěvačka začala s hudebníkem, který je o šest let mladší, randit na konci roku 2021, krátce po...

22. prosince 2025  13:01

Manželka Bruce Willise vysvětlila, proč musel nemocný herec z domu

Bruce Willis s manželkou Emmou Hemingovou

Emma Hemingová (47) popsala, jak těžké bylo její rozhodnutí, když manžela Bruce Willise (70) vystěhovala z jejich domu. Slavný herec trpí frontotemporální demencí a potřebuje nonstop asistenční péči....

22. prosince 2025  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.