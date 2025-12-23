Keira Knightley na sebe ohledně Lásky nebeské prozradila tajemství

V roce 2003 si teprve sedmnáctiletá Keira Knightley zahrála roli, kterou se nesmazatelně zapsala do paměti mnoha diváků – její postava Juliet proslula například ve scéně, kde jí potajmu vyzná lásku kamarád jejího manžela.
Když ji však fanoušci potkají na ulici a zkusí odcitovat část některého z dialogů, bývají překvapeni, protože herečka sama si tyto hlášky nepamatuje.
„Já ten film viděla jen jednou – bylo by divné dívat se na vlastní film víckrát,“ řekla v podcastu The Dish. „Mám v hlavě nějaké mazací tlačítko, které mi všechny naučené dialogy zpětně smaže. Vážně – jakmile dotočím danou scénu, je hotovo. A pokud se ta scéna musí přetáčet, musím se všechno naučit znovu.“
Příznivci jejích filmů proto bývají zmatení, že se na jejich citace herečka jednoduše nechytá. „Vždycky z výrazu jejich tváře poznám, že mě citují. Poznám to, ale odkud ta hláška je, to vážně netuším,“ smála se.
Někteří diváci si také až o mnoho let později uvědomili, že mezi Keirou Knightley a Thomasem Brodie-Sangsterem, který hraje mladého Sama, je věkový rozdíl pouhých pěti let. Za zmínku stojí i to, že mladičká Keira byla o rovných deset let mladší než její filmový manžel Peter (Chiwetel Ejiofor) a o dvanáct let mladší než její druhý nápadník Mark (Andrew Lincoln).
Scénáristka Emma Freudová, která se na filmu podílela v roli editorky, v rozhovoru pro australský web news.com.au vyjádřila domnění, že dnes by casting jednotlivých postav pravděpodobně dopadl odlišně. Tak či onak, v nejedné rodině je sledování tohoto vánočního filmu neodmyslitelnou každoroční klasikou.
21. prosince 2017