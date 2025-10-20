O bojkotu jsem nevěděla, hájí Keira Knightley práci na projektu Rowlingové

Audioknihy Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions vychází ve spolupráci společností Audible a Pottermore Publishing, z nichž druhá patří autorce J. K. Rowlingové.
Na sociálních sítích se po oznámení obsazení snesla vlna výčitek na Keiru Knightley za její „věrnost“ autorce, která v posledních letech čelí kritice za své názory ohledně transgenderu, a to i od několika hvězd filmů o Harrym Potterovi.
|
Hvězdné hlasy Harryho Pottera. Laurie jako Brumbál, Knightley bude Umbridgeová
Herečka nyní prozradila, že ve skutečnosti nevěděla, že lidé bojkotují práci Rowlingové na znak solidarity s trans lidmi. „Nevěděla jsem o tom. Je mi to moc líto,“ řekla Knightley magazínu Decider. „Každý máme různé názory. Doufám, že se ale můžeme navzájem respektovat. Žijeme v době, kdy budeme muset všichni přijít na to, jak spolu žít, že?“
Mezi kritiky se našli i takoví, kteří se snažili herce z projektu bránit. „Na obranu Keiry Knightley, Jamese McAvoye a dalších, nespolupracují přímo s tou druhou velkou TERF (trans-exclusionary radical feminist), J. K. Rowlingovou,“ napsal jeden.
„Pravděpodobně se jen rozhodli sloužit samotnému dílu a zpřístupnit ho dětem, stejně jako lidem se zrakovým postižením nebo dyslexií,“ dodal další.
„Smlouva je podepsána převážně se společností Audible. Nemyslím si, že bychom měli dělat ukvapený závěr, že Keira Knightley a James McAvoy jsou transfobní,“ uvedl na obranu herců jiný hlas.
„Myslím, že prostě nepředpokládali zklamání, které by LGBTQ+ komunita mohla cítit z toho, že tu práci přijali,“ napsal jeden ze sledujících.
„Je šílené, jak Keira Knightley, James McAvoy, Kit Harington, Simon Pegg a polovina britské herecké královské rodiny to viděli jen jako… další skvělou práci,“ zmínil další.
„Není to konec světa, jak si myslíte, jen vás pohlcuje nenávist k jedné ženě s politickými názory, které se vám nelíbí,“ stojí v jiném příspěvku.
Herečka Keira Knightley namluví postavu náměstkyně ministerstva kouzel, pozdější bradavickou profesorku a ředitelku, kterou autor hororů Stephen King označil za „největšího smyšleného padoucha od dob Hannibala Lectera“.
Filmovou Dolores Umbridgeovou, jejíž postava se poprvé představila v knize Harry Potter a Fénixův řád z roku 2003, hrála Imelda Stauntonová. Kromě stejnojmenného filmu z roku 2007 si pak roli zopakovala ještě o tři roky později ve snímku Harry Potter a Relikvie smrti – 1. část.
Rowlingovou kvůli názorům kritizoval také herec a komik Stephen Fry, který v angličtině namluvil jako audioknihu všechny romány o Harrym Potterovi. Rowlingová podle něj byla radikalizována extrémními feministkami a označil ji za ztracený případ. I když s Rowlingovou v minulosti pravidelně večeřel a považoval ji za vtipnou a zajímavou osobnost, její současné vyjadřování považuje za problematické.
„Najednou začala říkat tyhle podivné věci a má velmi silné, problematické názory. Zdá se, že probudila vosí hnízdo transfobie, což je pro mnohé lidi naprosto destruktivní,“ řekl Fry v The Show People.
Podle něj Rowlingová nejenže nevystupuje proti násilným a destruktivním vyjádřením na adresu trans lidí, ale sama svými slovy ještě „přilévá olej do ohně“.
„Říká mnoho věcí, které jsou provokativní, pohrdavé a posměšné, což jen zhoršuje už tak těžký život trans lidí. Jsem velmi rozzlobený, že se neodmítá distancovat i od těch nejodpornějších projevů,“ dodal.