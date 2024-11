Princezna z pohádky se má umět zachránit sama, učí své dcery Keira Knightley

S manželem, hudebníkem Jamesem Rightonem, má herečka devítiletou Edie a čtyřletou Delilah. V roce 2018 prozradila, že svým dcerám zakázala pohádky jako Popelka nebo Malá mořská víla. Nelíbilo se jí, že se ženské hrdinky nechávají zachraňovat muži.

„Mají zakázáno dívat se na Popelku, protože film je o čekání na to, až Popelku zachrání bohatý chlap. Tak to být nemá, má se umět zachránit sama. Také mají zakázáno dívat se na Malou mořskou vílu, protože by žena neměla obětovat hlas kvůli muži. Ale miluju písně z obou filmů,“ prohlásila tenkrát.

Nyní je vše jinak. „Covid mi zničil všechny plány. Edie, ta starší, už to všechno viděla,“ prozradila pro magazín Variety s tím, že její dcera dokáže rozpoznat genderové stereotypy sama. „Je v tom opravdu skvělá, má feministický pohled. Řekla mi: Proč je to vždycky princezna, kdo čeká na záchranu? Já jsem jí odpověděla: Protože to tak tehdy napsali, ale je to úplně směšné, ty se vždy dokážeš zachránit sama.“

Herečka otevřeně promluvila také o tom, jaká je matka. Popsala se jako velmi milující, ale přiznala, že umí zvýšit hlas. „Umím se naštvat. Je to ostuda? Ale jsem taky jen člověk a občas křičím. Vždycky se ale omluvím, aby holky věděly, že říct promiň je v pořádku a že se pořád máme rády,“ vysvětlila.

Knightley, která od šesti let bojuje s dyslexií, uvedla, že poruchu nedávno diagnostikovali i její dceři. Herečka se učí texty tak, že si je nahrává a poslouchá dokola, dokud si je nezapamatuje.

„Potkávám spoustu dyslektických dětí a myslím si, že dyslektický mozek je velmi zajímavý. Proto si říkám, jestli je musíme nutit ke konkrétnímu stylu učení, který pro ně zjevně nebyl stvořen. Neexistuje nějaká jiná technika, kterou je můžeme učit? Nevím jistě. Ale vzhledem k tomu, kolik dyslektiků je v uměleckém průmyslu, zjevně existuje mozek, který dělá něco jiného a myslí jiným způsobem. Jen by mě zajímalo, jestli neztrácíme hodně z tohoto potenciálu tím, že je nutíme, aby se přizpůsobili,“ řekla.

Herečka zatím neví, jestli její dcery půjdou v stopách rodičů a budou umělkyně. Se smíchem dodala, že by je raději viděla jako účetní, inženýrky nebo právničky, ale není si jistá, že tomu tak bude. Zdůraznila, že dcery chce v jejich volbách vždy podporovat a chce, aby se dokázaly postavit na vlastní nohy.