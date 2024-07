Kdyby se Gilmorky natáčely dnes, roli bych asi nedostala, míní Keiko Agena

„Abych byla naprosto upřímná, já tu roli vnímám trochu jinak, protože pro lidi byla podle mě něčím jiným, než byla pro mě,“ uvedla herečka v podcastu Dear Felicity. „Pro mě to byla tak trochu otázka přežití, i když jsem o tom tehdy tak nesmýšlela. A na druhou stranu jsem vděčná, že tuhle zkušenost mám.“

Keiko Agena a Alexis Bledelová v seriálu Gilmorova děvčata (2006)

Její postava Lane Kimová je dospívající dívka, která se snaží držet přísné výchovy korejské matky, ale zároveň i uspět v hudebním průmyslu a stát se bubenicí. Je nejlepší kamarádkou hlavní postavy Rory Gilmorové, kterou v seriálu hrála Alexis Bledelová.

Podle herečky bylo jedním z důležitých faktorů to, že v televizi představovala postavu asijsko-amerického původu. Agena má ale za to, že kdyby se stejný seriál natáčel dnes, tuto roli by nemusela dostat.

„Dost jsem nad tím od té doby přemýšlela, protože si nemyslím, že by dnes došlo na stejné obsazení. Kdyby filmaře zaujala nějaká japonsko-americká herečka, beztak by i z té postavy udělali japonskou Američanku. A to i přesto, že příběh psala korejská Američanka Helen Pai, což je další složitá věc, protože právě na jejím životním příběhu je moje postava založena,“ vysvětluje.

Keiko Agena se také svěřila, že při setkání s fanoušky má tendenci hrát postavu, na kterou jsou zvyklí. „Musím na sebe přestat tlačit, abych byla tou nejlepší verzí, tím, co si myslím, že máte rádi. Víte, jak to myslím? Také mám tu postavu ráda… ale sama o sobě jsem jen stínem toho všeho,“ řekla.

Co se týče vztahů mimo kameru, nejvíce si porozuměla s hereckými kolegy Johnem Cabrerou, který hrál kytaristu Briana a Seanem Gunnem, jenž si zahrál svérázného Kirka. K Alexis Bledelové, tedy Rory Gilmorové, například až tak blízko neměla, protože obě měly už tak zaneprázdněný rozvrh. Takže v tomto se realita se seriálem rozchází. „Přála bych si, abychom se bývaly přátelily více. Asi za tím bylo to, že jsem neprojevila tolik snahy, jako jsem měla,“ dodala Keiko Agena.