Bude mi šedesát, na smrt myslím samozřejmě pořád, přiznává Keanu Reeves

„Je mi devětapadesát let, už skoro šedesát, takže na smrt myslím samozřejmě pořád. Jsem starý tělem, mladý duchem. Doufám, že to není moc podivné stále o smrti přemýšlet. Věřím, že nás to může citlivě přimět, abychom si vážili života a vztahů, které máme ještě možnost navázat, dokud tu jsme,“ uvedl Keanu Reeves v rozhovoru pro BBC.

Herec zažil během svého života spoustu tragických událostí. Zemřela mu sestra, která onemocněla leukemií. Nevyhnula se mu ani smrt jeho nejlepšího přítele, Rivera Phoenixe, který se v roce 1993 předávkoval drogami.

V roce 1998 poznal svou přítelkyni Jennifer Symeovou, se kterou čekal dítě. Holčička se však bohužel narodila bez známek života. Partnerku Reevese tato událost poznamenala tak, že se v roce 2001 předávkovala drogami a v plné rychlosti nabourala. Sám herec měl také několik autonehod. Z jedné z vážnějších bouraček mu zůstala jizva přes celý hrudník a břicho.

Hollywoodský herec Keanu Reeves jako baskytarista kapely Dogstar (15. června 2024)

Herec a muzikant právě vydal svůj první román s názvem The Book of Elsewhere, který vychází z úspěšné komiksové série BRZRKR. Knihu napsal Reeves ve spolupráci s britským autorem fantasy, sci-fi a hororu Chinou Miévillem. Román sleduje cestu nesmrtelného bojovníka, který touží po možnosti zemřít.

Herec se rozhodl pracovat s Miévillem proto, že miluje komiksy. „Miluji ty obrázky. Miluji slova a toto vyprávění příběhů a miluji způsob, jak se to vše v komiksech propojí a překrývá. Díváte se na obrázky a můžete přitom zároveň sledovat příběh. Herec však svou roli v tomto projektu, jak je jeho zvykem, zlehčuje. „Já jsem ten román vlastně nenapsal, napsal ho China. Kniha by nevznikla v této podobě bez jeho promyšlené a pečlivé práce,“ trvá na svém spoluautor.

Keanu Reeves také zdůraznil, že i přes násilné prvky v knize je důležité najít v příběhu lásku a lidskost. „Doufám, že až si to lidé přečtou, nebudou pak chodit trhat lidem ruce a sekat hlavy. Je v tom také milostný příběh. Doufám, že pokud si to přečtete, možná najdete lásku, pokud jste ji ještě nepotkali,“ dodal.

VIDEO: Reeves a Miéville promluvili o jejich společné knize (2024):