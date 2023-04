Reeves jako John Wick inspiroval vědce. Pojmenovali po něm smrtící bakterie

Němečtí vědci z Leibnizova institutu objevili přírodní bakterie, které dokážou hubit houby a plísně napadající rostliny i člověka. Pojmenovali je keanumyciny A, B a C na počest herce Keanu Reevese.

Molekuly lipopeptidového typu se prokázaly být vysoce účinné v hubení choroboplodných plísní. Keanu Reeves se zase ve svých rolích prokázal velice účinným v hubení filmových záporáků, takže na základě této logiky dostal nový vědecký objev jméno právě po něm.

V hercově vláknu s názvem Ask Me Anything na sociální síti Reddit, kde se jej uživatelé mohou vyptávat na cokoliv a doufat v odpověď, se ho někdo dotázal, co si o tom myslí.

Carrie-Anne Mossová, Lana Wachowski a Keanu Reeves na premiéře filmu The Matrix Resurrections (San Francisco, 18. prosince 2021)

„Ahoj Keanu,“ začíná příspěvek, „výzkumníci v Německu objevili sloučeninu přirozeně vytvářenou určitým typem bakterie, která je natolik efektivní v hubení plísní, že ji pojmenovali po tobě – keanumyciny. Víš o tom?“, ptá se jeden z uživatelů.

Následuje původní citace od vedoucího výzkumníka Sebastiana Götzeho, který tuto zmínku zveřejnil: „Tyto lipopeptidy jsou v hubení tak efektivní, že jsme je pojmenovali podle Keanu Reevese – ten je totiž ve svých rolích také extrémně smrtonosný!“

Herec na tento příspěvek později skutečně zareagoval. „Zdravím a díky. Měli ji pojmenovat John Wick. Ale je to vážně paráda. A pro je to celé tak trochu surrealistické. Ale díky, vědátoři! Hodně štěstí a děkujeme, že pomáháte,“ napsal Reeves.

Keanu Reeves jako John Wick

K objevu došli vědci v institutu Bio Pilot Plant ve městě Leibnitz. Lipopeptidy se používají jako antibiotika a obecně vykazují účinnost vůči plísním, přičemž tato látka by měla účinkovat proti plísňovým chorobám rostlin i lidí.

Keanumyciny například dokážou omezovat působení rostlinného škůdce jménem Botrytis cinerea, který způsobuje vznik plísně šedé a každý rok tak zemědělcům působí značné ztráty, neboť postihuje více než 200 různých typů plodin včetně jahod a vinné révy.

Tato látka navíc rostlinám samotným nijak neškodí, takže by se do budoucna mohla stát ekologickou a přírodní alternativou k chemickým pesticidům. „Teoreticky ji lze aplikovat přímo na rostliny,“ uvedl Götze.

Jak naznačuje výzkum publikovaný v magazínu Journal of the American Chemical Society, podle dosud provedených testů by keanumyciny v nízké koncentraci neměly být toxické ani pro člověka. Mohly by se tak stát hlavní účinnou látkou v antimykotických neboli protiplísňových léčivech.

VIDEO: Vědci pojmenovali smrtící bakterie po herci Keanu Reevesovi: