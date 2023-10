Inspiruje mě, je hodně kreativní, chválí Keanu Reevese partnerka

„Dobré na zamilovanosti v dospělosti je to, že jsem si v době, kdy můj vztah začal, už vybudovala vlastní kariéru,“ uvedla Grantová pro časopis People. „Na červeném koberci se cítím sebejistě, když mám doprovod, i když po něm jdu sama. Je to nezávislé, a to v tom nejlepším slova smyslu.“

S hvězdou filmu John Wick začínali jako přátelé a spolupracovníci. Vzájemně se tak ovlivňují v profesním prostředí. „Je pro mě takovou inspirací,“ uvedla. „Je tak kreativní a milý. Tak tvrdě pracuje,“ řekla o Reevesovi, který jí pomohl v době, kdy cítila, že se umělecky zasekla.

„Ve chvíli životní frustrace jsem jednou řekla: Někdy si připadám jako maserati, které uvízlo v zácpě. Mám velký motor, ale z nejrůznějších důvodů se nemůžu rozjet. A vím, že spousta lidí se ve svém životě cítí frustrovaná, že nejsou schopni rozjet svůj motor,“ říká Grantová.

„Na Keanuovi miluji, že se navzájem posouváme k budování nových cest. Když vidím, jak ten druhý řeší problémy, je to inspirativní. Řeknu si pak: No dobře, tohle je slepá ulička. Jak z toho ven?“ popsala.

Láska k Reevesovi se prý podepsala i na jejím umění. „Měla jsem před lety návštěvu ve studiu a tato velice laskavá a uznávaná osoba řekla: Vidím, že je tvá práce radostnější. A tak to je. Jsme všichni lidské bytosti. Jsme zvířata. Vyjadřujeme to, co cítíme. A rozhodně jsem šťastnější. Myslím, že ta práce je veselejší,“ dodala Grantová.

Keanu Reeves ji na červený koberec nedoprovodil kvůli koncertu své kapely Dogstar. Grantová to chápe, je totiž velkou fanynkou kapely, kterou dal Reeves dohromady po dvaceti letech. „Jsem hrdá a šťastná, že to udělal,“ říká Grantová o Reevesově hudební kariéře.