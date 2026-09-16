V článku se dále dozvíte
- Kdy bude StarDance 2026?
- Jak se bude hlasovat?
- Kdo jsou soutěžící?
- S kým budou celebrity tančit?
- Jaké je složení poroty?
- Kdo budou moderátoři?
- Přehled vítězů od roku 2006
Kdy začíná StarDance 2026?
14. řada soutěže StarDance... když hvězdy tančí se bude na ČT1 vysílat od soboty 10. října a hvězdné finále je naplánované na sobotu 12. prosince 2026.
Každý nový díl se opět vysílá v přímém přenosu, krátké pětiminutové reportáže ze zákulisí a historie soutěže pak televize nabízí každý večer kromě soboty po 20. hodině.
Kdo soutěží ve StarDance 2026?
Kdo jsou již ohlášené hvězdy ve StarDance 2026 a jejich taneční partneři? Do soutěže nastupuje vždy deset tanečních párů. Letos budou tančit zpěváci Marta Jandová, Vojtěch Dyk a Tomáš Polák ze skupiny O5 a Radeček, herci Petra Nesvačilová, Sara Sandeva, Tomáš Matonoha Tomas Sean Pšenička a Luciana Tomášová, tenista Radek Štěpánek a kaskadérka Hana Dvorská.
|Účastníci
|profese
|partneři
|Marta Jandová (51 let)
|zpěvačka
|Martin Prágr
|Tomas Sean Pšenička (21 let)
|herec
|Natálie Otáhalová
|Sara Sandeva (28 let)
|herečka
|Daniel Makovec
|Radek Štěpánek (47 let)
|tenista
|Vanda Bartošová Dětinská
|Hana Dvorská (65 let)
|kaskadérka
|Michal Kurtiš
|Tomáš Matonoha (55 let)
|herec
|Lenka Nora Návorková
|Luciana Tomášová (30 let)
|herečka
|Robin Ondráček
|Tomáš Polák (46 let)
|zpěvák O5 a Radeček
|Adriana Mašková
|Petra Nesvačilová (40 let)
|herečka
|Filip Hudlický
|Vojtěch Dyk (40 let)
|herec
|Catharina Málek
Mezi herci produkce sází také na mladé a neokoukané tváře, jejichž kariéru může účast ve sledované taneční soutěži slibně nastartovat.
S kým budou tančit celebrity?
Ve čtrnácté řadě StarDance nemohou chybět královny tanečního parketu Lenka Nora Návorková a Adriana Mašková, které si ve StarDance zatančí už popáté. Lenka Nora Návorková zvítězila v deváté řadě po boku Jiřího Dvořáka, Adriana Mašková pak v desáté řadě s Janem Cinou. Dalšími potvrzenými tanečníky čtrnácté řady jsou Robin Ondráček, Natálie Otáhalová, Michal Kurtiš, Martin Prágr a Vanda Bartošová Dětinská.
Novými tvářemi ve StarDance jsou Daniel Makovec a Filip Hudlický. O víkendu ČT oznámila také účast tanečnice Cathariny Málek, která v roce 2025 vystupovala v rakouské verzi soutěže.
|Jméno
|Řady
|Partneři
|Lenka Nora Návorková
|9., 11., 12., 13.
|Jiří Dvořák (2019, vítězové), Mirai Navrátil (2021), Marek Adamczyk (2023), Jiří Ježek (2024)
|Michal Kurtiš
|4., 6., 7.
|Aneta Langerová (2010, finalisté), Anna Polívková (2013, vítězové), DJ Lucca (2015)
|Natálie Otáhalová
|10.
|Matouš Ruml (2019, finalisté)
|Robin Ondráček
|9., 11., 13.
|Monika Bagárová (2018), Marika Šoposká (2021), Jana Paulová (2024)
|Vanda Bartošová Dětinská
|2.
|Robert Záruba (2007)
|Daniel Makovec
|-
|ve StarDance poprvé
|Adriana Mašková
|10., 11., 12., 13.
|Miroslav Hanuš (2019), Jan Cina (2021, vítězové), Josef Maršálek (2023), Filip Blažek (2024)
|Filip Hudlický
|-
|ve StarDance poprvé
|Catharina Málek
|-
|v české StarDance poprvé
|Martin Prágr
|10., 11., 12., 13.
|Gabriela Soukalová (2019), Simona Babčáková (2021), Iva Kubelková (2023), Marta Dancingerová (2024, finalisté)
Nově se bude hlasovat v aplikaci
K dvacátému výročí si tvůrci oblíbeného tanečního pořadu nadělili také jednu technickou novinku, a sice mobilní aplikaci, kde mohou diváci sledovat aktuality z tréninků a momenty ze zákulisí, profily všech tanečních párů nebo rozhovory.
Aplikace je ke stažení zdarma a jejím prostřednictvím budou moc diváci hlasovat pro své favority, jeden hlas v aplikaci vychází na 19 korun.
Jak potvrdilo tiskové oddělení ČT, aplikace nenahrazuje klasické SMS, ale jde o další alternativu hlasování.
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Kvíz o StarDance: Vítězové, porota, taneční páry. Otestujte své znalosti
Porota ve StarDance 2026
Známé je i složení letošní poroty. Ačkoli se porotci často proměňují, poslední roky často vídáme především tanečníka a choreografa Zdeňka Chlopčíka, který se v předchozích ročnících stal obávaným „katem“. Zatímco loni na StarDance Tour chyběl, letos byl prvním oficiálně oznámeným porotcem.
Další stálicí a členkou poroty, kterou ČT potvrdila, je tanečnice Tatiana Drexler. Diváci Táňu milují pro emotivní hodnocení plná obdivu a oblíbená „nevystreté kolená“. Vtipálkem poroty pak bývá bývalý tanečník ze skupiny UNO, herec a moderátor Richard Genzer, který na účast ve StarDance 2026 rovněž kývl.
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Velký návrat „kata“. Zdeněk Chlopčík bude opět porotcem StarDance
Porota soutěže bývala čtyřčlenná, s výjimkou 12. a 13. ročníku, kdy měla jen tři členy. Letos se opět vrací model čtyř porotců, který doplní choreografka a režisérka Jana Burkiewiczová.
|Jméno
|Řada
|Rok
|Zdeněk Chlopčík
|1. – 12. řada, 14. řada
|2006 - 2023, 2026
|Tatiana Drexler
|2. – 14. řada
|2007 – 2026
|Richard Genzer
|10. – 14. řada
|2019 – 2026
|Jana Burkiewiczová
|14. řada
|2026
Kdo budou moderátoři? A proč Eben s Kostkovou končí?
Česká televize také potvrdila, že celou 14. řadou bude diváky provázet Marek Eben a Tereza Kostková, kteří jsou soutěži věrní už 20 let. „Marek Eben a Tereza Kostková jsou od první řady symbolem noblesy, humoru a atmosféry, kterou si diváci s tímto formátem neodmyslitelně spojují,“ uvedla ČT. Eben a Kostková uváděli i loňskou StarDance Tour, při které se soutěžící podívali do šesti velkých měst.
Horkou novinkou, kterou diváci dosud vstřebávají, je ohlášený konec této moderátorské dvojice. 14. řada je tedy pro Terezu Kostkovou a Marka Ebena coby moderátory StarDance poslední. „Myslím, že umět něco ve správnou chvíli uzavřít a pustit dál je přirozenou součástí naší profese – a vlastně i života. Poslední tři roky jsem o tom navíc poměrně otevřeně mluvila. A nevím, jestli dvacet let potřebuje ještě nějaký další důvod,“ vysvětlila pro iDNES.cz Tereza.
Její slova potvrdil i Marek Eben: „Terezka o tom opravdu mluví už pár let a myslím, že má pravdu. Celosvětově žádnou verzi StarDance nemoderovala stejná dvojice dvacet let. Je hezké a potěšující, že nás to diváci nechali uvádět takhle dlouho.“
Kdo populární dvojici nahradí, je zatím ve hvězdách. ČT ale potvrdila, že už s několika osobnostmi jedná.
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Odejít v nejlepším je čest. Eben a Kostková promluvili o odchodu ze StarDance
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14. ledna 2024
Vítězové StarDance od roku 2006
Poprvé se soutěž konala v roce 2006. Zprvu se vysílala každý rok, později každý druhý rok. Díky tomu má sice již 20leté jubileum, ale přitom se bude konat „teprve“ 14. ročník.
Rok 2025 byl výjimečný, protože si televize vyzkoušela zcela jiný formát. Místo pravidelného televizního vysílání z jednoho místa se soutěžní taneční dny konaly postupně v šesti velkých městech od Karlových Varů po Ostravu.
Některým fanouškům vadilo, že soutěž nemohou sledovat z pohodlí domova na televizních obrazovkách, ale stala se událostí pro „vyvolené“.
|Rok
|Vítězný pár
|2006
|herec Roman Vojtek a Kristýna Coufalová
|2007
|akrobatický lyžař Aleš Valenta a Iva Langerová
|2008
|herečka Dana Batulková a Jan Onder
|2010
|herec Pavel Kříž a Alice Stodůlková
|2012
|atletka Kateřina Baďurová a Jan Onder
|2013
|herečka Anna Polívková a Michal Kurtiš
|2015
|herečka Marie Doležalová a Marek Zelinka
|2016
|herec Zdeněk Piškula a Veronika Lálová
|2018
|herec Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková
|2019
|herečka Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička
|2021
|herec Jan Cina a Adriana Mašková
|2023
|herečka Darija Pavlovičová a Dominik Vodička
|2024
|herec Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková