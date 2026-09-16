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StarDance 2026: kdy se začne vysílat a kdo s kým letos tančí

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  15:51
StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu? | foto: koláž iDNES.cz

Catharina Málek ve StarDance XIV (2026)
Martin Prágr ve StarDance XIV (2026)
Adriana Mašková ve StarDance XIV (2026)
Lenka Nora Návorková ve StarDance XIV (2026)
93 fotografií
Startuje 14. řada taneční soutěže StarDance. Česká televize odvysílá první přímý přenos již 10. října 2026. Produkce si pro diváky připravila také jednu novinku, jaká to je?

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Kdy začíná StarDance 2026?

14. řada soutěže StarDance... když hvězdy tančí se bude na ČT1 vysílat od soboty 10. října a hvězdné finále je naplánované na sobotu 12. prosince 2026.

Každý nový díl se opět vysílá v přímém přenosu, krátké pětiminutové reportáže ze zákulisí a historie soutěže pak televize nabízí každý večer kromě soboty po 20. hodině.

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?
Catharina Málek ve StarDance XIV (2026)
Martin Prágr ve StarDance XIV (2026)
Adriana Mašková ve StarDance XIV (2026)
93 fotografií

Kdo soutěží ve StarDance 2026?

Kdo jsou již ohlášené hvězdy ve StarDance 2026 a jejich taneční partneři? Do soutěže nastupuje vždy deset tanečních párů. Letos budou tančit zpěváci Marta Jandová, Vojtěch Dyk a Tomáš Polák ze skupiny O5 a Radeček, herci Petra Nesvačilová, Sara Sandeva, Tomáš Matonoha Tomas Sean Pšenička a Luciana Tomášová, tenista Radek Štěpánek a kaskadérka Hana Dvorská.

Kdo bude tančit ve StarDance 2026
Účastníciprofesepartneři
Marta Jandová (51 let)zpěvačkaMartin Prágr
Tomas Sean Pšenička (21 let)herecNatálie Otáhalová
Sara Sandeva (28 let)herečkaDaniel Makovec
Radek Štěpánek (47 let)tenistaVanda Bartošová Dětinská
Hana Dvorská (65 let)kaskadérkaMichal Kurtiš
Tomáš Matonoha (55 let)herecLenka Nora Návorková
Luciana Tomášová (30 let)herečkaRobin Ondráček
Tomáš Polák (46 let)zpěvák O5 a RadečekAdriana Mašková
Petra Nesvačilová (40 let)herečkaFilip Hudlický
Vojtěch Dyk (40 let)herecCatharina Málek

Mezi herci produkce sází také na mladé a neokoukané tváře, jejichž kariéru může účast ve sledované taneční soutěži slibně nastartovat.

S kým budou tančit celebrity?

Ve čtrnácté řadě StarDance nemohou chybět královny tanečního parketu Lenka Nora Návorková a Adriana Mašková, které si ve StarDance zatančí už popáté. Lenka Nora Návorková zvítězila v deváté řadě po boku Jiřího Dvořáka, Adriana Mašková pak v desáté řadě s Janem Cinou. Dalšími potvrzenými tanečníky čtrnácté řady jsou Robin Ondráček, Natálie Otáhalová, Michal Kurtiš, Martin Prágr a Vanda Bartošová Dětinská.

Novými tvářemi ve StarDance jsou Daniel Makovec a Filip Hudlický. O víkendu ČT oznámila také účast tanečnice Cathariny Málek, která v roce 2025 vystupovala v rakouské verzi soutěže.

Catharina Málek ve StarDance XIV (2026)

Daniel Makovec ve StarDance XIV (2026)

Filip Hudlický ve StarDance XIV (2026)

Potvrzení tanečníci ve StarDance 2026
JménoŘady Partneři
Lenka Nora Návorková9., 11., 12., 13. Jiří Dvořák (2019, vítězové), Mirai Navrátil (2021), Marek Adamczyk (2023), Jiří Ježek (2024)
Michal Kurtiš4., 6., 7. Aneta Langerová (2010, finalisté), Anna Polívková (2013, vítězové), DJ Lucca (2015)
Natálie Otáhalová10.Matouš Ruml (2019, finalisté)
Robin Ondráček9., 11., 13.Monika Bagárová (2018), Marika Šoposká (2021), Jana Paulová (2024)
Vanda Bartošová Dětinská2.Robert Záruba (2007)
Daniel Makovec-ve StarDance poprvé
Adriana Mašková10., 11., 12., 13.Miroslav Hanuš (2019), Jan Cina (2021, vítězové), Josef Maršálek (2023), Filip Blažek (2024)
Filip Hudlický-ve StarDance poprvé
Catharina Málek-v české StarDance poprvé
Martin Prágr10., 11., 12., 13.Gabriela Soukalová (2019), Simona Babčáková (2021), Iva Kubelková (2023), Marta Dancingerová (2024, finalisté)

Nově se bude hlasovat v aplikaci

K dvacátému výročí si tvůrci oblíbeného tanečního pořadu nadělili také jednu technickou novinku, a sice mobilní aplikaci, kde mohou diváci sledovat aktuality z tréninků a momenty ze zákulisí, profily všech tanečních párů nebo rozhovory.

Aplikace je ke stažení zdarma a jejím prostřednictvím budou moc diváci hlasovat pro své favority, jeden hlas v aplikaci vychází na 19 korun.

Jak potvrdilo tiskové oddělení ČT, aplikace nenahrazuje klasické SMS, ale jde o další alternativu hlasování.

Kvíz o StarDance: Vítězové, porota, taneční páry. Otestujte své znalosti

Porota ve StarDance 2026

Známé je i složení letošní poroty. Ačkoli se porotci často proměňují, poslední roky často vídáme především tanečníka a choreografa Zdeňka Chlopčíka, který se v předchozích ročnících stal obávaným „katem“. Zatímco loni na StarDance Tour chyběl, letos byl prvním oficiálně oznámeným porotcem.

Další stálicí a členkou poroty, kterou ČT potvrdila, je tanečnice Tatiana Drexler. Diváci Táňu milují pro emotivní hodnocení plná obdivu a oblíbená „nevystreté kolená“. Vtipálkem poroty pak bývá bývalý tanečník ze skupiny UNO, herec a moderátor Richard Genzer, který na účast ve StarDance 2026 rovněž kývl.

Velký návrat „kata“. Zdeněk Chlopčík bude opět porotcem StarDance

Porota soutěže bývala čtyřčlenná, s výjimkou 12. a 13. ročníku, kdy měla jen tři členy. Letos se opět vrací model čtyř porotců, který doplní choreografka a režisérka Jana Burkiewiczová.

Porota StarDance...když hvězdy tančí 2026
JménoŘadaRok
Zdeněk Chlopčík1. – 12. řada, 14. řada2006 - 2023, 2026
Tatiana Drexler2. – 14. řada2007 – 2026
Richard Genzer10. – 14. řada 2019 – 2026
Jana Burkiewiczová14. řada2026

Kdo budou moderátoři? A proč Eben s Kostkovou končí?

Česká televize také potvrdila, že celou 14. řadou bude diváky provázet Marek Eben a Tereza Kostková, kteří jsou soutěži věrní už 20 let. „Marek Eben a Tereza Kostková jsou od první řady symbolem noblesy, humoru a atmosféry, kterou si diváci s tímto formátem neodmyslitelně spojují,“ uvedla ČT. Eben a Kostková uváděli i loňskou StarDance Tour, při které se soutěžící podívali do šesti velkých měst.

Marek Eben ve StarDance XIV (2026)

Tereza Kostková ve StarDance XIV (2026)

Horkou novinkou, kterou diváci dosud vstřebávají, je ohlášený konec této moderátorské dvojice. 14. řada je tedy pro Terezu Kostkovou a Marka Ebena coby moderátory StarDance poslední. „Myslím, že umět něco ve správnou chvíli uzavřít a pustit dál je přirozenou součástí naší profese – a vlastně i života. Poslední tři roky jsem o tom navíc poměrně otevřeně mluvila. A nevím, jestli dvacet let potřebuje ještě nějaký další důvod,“ vysvětlila pro iDNES.cz Tereza.

Její slova potvrdil i Marek Eben: „Terezka o tom opravdu mluví už pár let a myslím, že má pravdu. Celosvětově žádnou verzi StarDance nemoderovala stejná dvojice dvacet let. Je hezké a potěšující, že nás to diváci nechali uvádět takhle dlouho.“

Kdo populární dvojici nahradí, je zatím ve hvězdách. ČT ale potvrdila, že už s několika osobnostmi jedná.

Odejít v nejlepším je čest. Eben a Kostková promluvili o odchodu ze StarDance

14. ledna 2024

Vítězové StarDance od roku 2006

Poprvé se soutěž konala v roce 2006. Zprvu se vysílala každý rok, později každý druhý rok. Díky tomu má sice již 20leté jubileum, ale přitom se bude konat „teprve“ 14. ročník.

Rok 2025 byl výjimečný, protože si televize vyzkoušela zcela jiný formát. Místo pravidelného televizního vysílání z jednoho místa se soutěžní taneční dny konaly postupně v šesti velkých městech od Karlových Varů po Ostravu.

Některým fanouškům vadilo, že soutěž nemohou sledovat z pohodlí domova na televizních obrazovkách, ale stala se událostí pro „vyvolené“.

Kdo vyhrál ve StarDance
RokVítězný pár
2006herec Roman Vojtek a Kristýna Coufalová
2007akrobatický lyžař Aleš Valenta a Iva Langerová
2008herečka Dana Batulková a Jan Onder
2010herec Pavel Kříž a Alice Stodůlková
2012atletka Kateřina Baďurová a Jan Onder
2013herečka Anna Polívková a Michal Kurtiš
2015herečka Marie Doležalová a Marek Zelinka
2016herec Zdeněk Piškula a Veronika Lálová
2018herec Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková
2019herečka Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička
2021herec Jan Cina a Adriana Mašková
2023herečka Darija Pavlovičová a Dominik Vodička
2024herec Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková
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