Kdy začne a kde sledovat SuperStar 2026? Casting, porota i vysílání

Tereza Hrabinová
  20:35
Jedna z nejsledovanějších pěveckých show posledních dvou dekád se po pěti letech vrací na obrazovky. Kdy pravděpodobně začne vysílání, kde nové díly sledovat a kdo by mohl usednout do poroty osmé řady SuperStar 2026?

Porota Česko Slovenské SuperStar: Leoš Mareš, Patricie Pagáčová, Marián Čekovský, Monika Bagárová a Paľo Habera | foto: TV Nova

Casting na SuperStar 2026

Nový ročník se měl původně vysílat už loni, ale projekt byl o rok odložen. Castingy na SuperStar 2026 odstartovaly už loni v dubnu a část postupujících má své místo v dalších kolech jisté. Konkurzy nadále probíhají v Česku i na Slovensku.

Kdy se bude vysílat SuperStar 2026?

Oficiální datum premiéry zatím televize nezveřejnila. Podle informací z produkce je však vysílání SuperStar 2026 plánováno na podzim letošního roku.

Kde sledovat SuperStar 2026?

Show uvede v Česku TV Nova, na Slovensku pak TV Markíza. Kromě televizního vysílání budou epizody dostupné také online. Stream nabídne i platforma Oneplay, která slibuje i bonusový obsah ze zákulisí.

Porota SuperStar 2026

Složení poroty zatím nebylo oficiálně potvrzeno. V zákulisí se spekuluje o návratu některých známých jmen. Nejčastěji se zmiňují Pavol Habera, Leoš Mareš, Monika Bagárová či Patricie Pagáčová.

Marián Čekovský, jenž byl členem poslední poroty, se podle zákulisních informací do nové řady s největší pravděpodobností nevrátí. Aktuálně se věnuje jiným projektům na Slovensku.

Kdy byla naposledy SuperStar?

Poslední vysílanou řadu v roce 2021 vyhrál Adam Pavlovčin. Finálové večery moderovala zpěvačka Ewa Farna.

V porotě tehdy zasedli:

  • Paľo Habera: Je členem poroty od roku 2009, považuje se za stálici a přísného „kata“. I když je k soutěžícím nekompromisní, diváci oceňují jeho upřímnost a odbornost.
  • Leoš Mareš: Dlouholetý moderátor SuperStar zasedl do porotcovského křesla v 6. a 7. řadě (2020 a 2021). Jako porotce ukázal „čuch“ na talentované soutěžící.
  • Monika Bagárová: Poprvé se ujala role porotkyně roku 2020, 11 let poté, co soutěž sama absolvovala. Diváci ji oceňovali jako empatickou porotkyni, která se soutěžícími prožívala jejich emoce, přesto dokázala být i kritická.
  • Patricie Pagáčová: Jako jediná „nehudebnice“ v porotě zastává hlas lidu. Diváky si získala humorem.
  • Marián Čekovský: Talentovaný hudebník vnesl do porotcovské pětice humor a laskavost, a to i v kritice soutěžících.
Vítězové Superstar

Česko Slovenská SuperStar 2021: Adam Pavlovčin

Česko Slovenská SuperStar 2020: Barbora Piešová

Česko Slovenská SuperStar 2018: Tereza Mašková

Česko Slovenská SuperStar 2015: Emma Drobná

Česko Slovenská SuperStar 2013: Sabina Křováková

Česko Slovenská SuperStar 2011: Lukáš Adamec

Česko Slovenská SuperStar 2009: Martin Chodúr

Česko hledá SuperStar 2006: Zbyněk Drda

Česko hledá SuperStar 2005: Vlasta Horváth

Česko hledá SuperStar 2004: Aneta Langerová

Historie SuperStar

Soutěž odstartovala v roce 2004 pod názvem Česko hledá SuperStar. V roce 2009 se propojila se slovenskou verzí a vznikla Česko Slovenská SuperStar.

V porotě se v minulosti vystřídala řada výrazných osobností, například Ondřej Hejma, Ondřej Soukup, Dara Rolins či Ewa Farna.

V roce 2018 zasedli vedle Pavola Habery také Katarína Knechtová, Ben Cristovao a Matěj Ruppert.

Moderátorskou rolí prošli například Ondřej Brzobohatý, Laďka Něrgešová, Leoš Mareš či Jasmina Alagič.

Jaká jsou pravidla SuperStar?

Formát soutěže vznikl ve Velké Británii, jeho autorem je producent Simon Fuller. Princip zůstává dlouhodobě stejný: tisíce přihlášených projdou několika koly konkurzů, až zůstane přibližně čtyřicítka semifinalistů.

Do finále se probojuje dvanáct nejlepších. O jejich osudu už nerozhoduje jen porota, ale především diváci prostřednictvím SMS hlasování a telefonátů. Dva nejúspěšnější se utkají v superfinále, kdy se z neznámého talentu může stát nová hudební hvězda.

