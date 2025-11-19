Kdy se bude vysílat StarDance Tour v televizi? Na silvestra se chystá záznam z O2 areny

StarDance Tour měla obrovský úspěch. Televizní diváci, kteří se na žádné z vystoupení v arénách nedostali, však prožívali hořké zklamání. Jako částečnou kompenzaci za pravidelný podzimní taneční maraton jim Česká televize nabídne zábavný silvestrovský pořad.
StarDance Tour (Mattoni Arena v Karlových Varech, 27. 9. 2025)

„Proč platíme poplatky, když to ČT nevysílá. To je jediný pořad, na který se dá dívat na ČT,“ stěžovali si na podzim diváci na sociálních sítích, když zjistili, že tentokrát si pořad StarDance …když hvězdy tančí dává pauzu a místo toho vyjíždí za diváky po českých městech. Někteří vyjádřili smutek, jiní obviňovali televizi, že dělá z oblíbeného pořadu zábavu pro elity. Od začátku však ČT anoncovala, že se diváci mohou těšit na silvestrovský sestřih.

Když hvězdy tančí na silvestra...

Součástí silvestrovského programu na ČT bude také StarDance Tour… když hvězdy tančí na Silvestra, tedy „zábavní pořad z pražské O2 areny obohacený o sestřih toho nejzajímavějšího, co se na tour, která na podzim procestovala Českou republiku, odehrálo,“ potvrdil pro iDNES.cz mluvčí ČT Michal Pleskot. Fanoušci pak určitě ocení, že novoroční přípitek pronese moderátorská dvojice StarDance Marek Eben a Tereza Kostková.

Co dál bude ČT vysílat na silvestra:

  • Výborná SHOW s moderátorkou Lucií Výbornou a jejími hosty
  • Silvestrovský díl pořadu Zázraky přírody
  • Všechnopárty Karla Šípa

„Právě natáčení tohoto pořadu je stěžejní důvod, proč se ČT rozhodla tento projekt realizovat – samozřejmě kromě možnosti přiblížit StarDance jejím příznivcům živě. Fanoušci oblíbeného pořadu si navíc mohou připomenout poslední tři řady v iVysílání,“ vysvětluje zástupce ČT. Na co se mohou diváci těšit? Vystoupení tanečních párů v O2 areně doplnila hudební show známých osobností Vojtěcha Dyka, Moniky Absolonové či Miraie Navrátila.

Kde bylo StarDance Tour?

Taneční turné StarDance Tour letos objelo šest českých měst – Karlovy Vary, Ostravu, Brno, Liberec, Pardubice a Prahu. Zájem o lístky byl už od loňského podzimu tak velký, že pořadatelé museli kromě večerní show přidat ještě odpolední vystoupení. Většina pak byla téměř vyprodána a vstupenky se pro zájemce uvolňovaly pouze ojediněle.

Navíc nešlo jen o taneční vystoupení. Mezi účinkujícími byla i odborná porota ve složení Tatiana Drexler, Jan Tománek, Richard Genzer, nově doplněná o tanečníka a choreografa Marka Zelinku. I zde měli diváci v sále možnost hlasovat a vybrat krále tanečního parketu.

Hes nachytal Kubelkovou na záchodě StarDance Tour. Vypadala jako čarodějnice

Největší zásobu skleněných sošek pro vítěze si odnesli herec Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková. Vítězství z Brna a večerního představení v Pardubicích si pak užil herec Jiří Dvořák s Lenkou Norou Návorkovou. Odpoledne v Pardubicích ovládl moderátor Leoš Mareš se Zuzanou Dvořákovou Šťastnou. V Ostravě se z vítězství mohli radovat herečka Tatiana Dyková a Petr Čadek.

Další účastníci:

Brno roztančila StarDance Tour. Dvořák zářil, Mareš bavil a aréna bouřila

Proč neběží StarDance v televizi?

Pořad StarDance se nekoná každý rok, a jelikož dva ročníky za sebou proběhly v roce 2024 i 2023, dalo se očekávat, že v roce 2025 bude pauza. Není tedy úplně spravedlivý soud některých diváků, kteří Českou televizi na sítích obviňovali, že kvůli penězům změnila formát soutěže.

