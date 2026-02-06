Ačkoli měla šňůra vystoupení StarDance Tour velký úspěch, řada diváků byla nespokojená, že se v roce 2025 nekonal další ročník taneční soutěže. Někteří dokonce obviňovali vedení televize, že kvůli vyššímu zisku přistoupila ke změně formátu a oblíbený pořad je tak jenom pro lidi, kteří si mohou dovolit kupovat drahé lístky. Důvod byl ale úplně jiný.
Bude StarDance v roce 2026 v televizi?
Formát soutěže se nezměnil, jeho součástí je však i pauza, která přichází pravidelně jednou za tři roky. A protože dva ročníky za sebou proběhly v roce 2024 i 2023, bylo jasné, že v roce 2025 další řada neproběhne. Místo toho tvůrci nabídli divákům turné a z něj silvestrovský záznam z O2 arény se zajímavými hosty a prostřihy z jednotlivých vystoupení.
Diváci, kterým vloni chyběla pravidelná dávka emočního spektáklu, jsou již teď netrpěliví a ptají se, zda bude StarDance opět zařazena do podzimního programu. Ačkoli se podrobnější informace zatím tají, ČT už potvrdila, že se v roce 2026 bude konat další ročník: „Česká televize letos na podzim odvysílá čtrnáctou řadu oblíbené taneční soutěže StarDance,“ odpověděl na dotazy nedočkavců Radek Konečný z tiskového oddělení ČT.
Účastníci a termín StarDance 2026
Zatímco moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková jsou stálice už 20 let a odborná porota se obměňuje pouze částečně, soutěžící z řad celebrit budeme znát až na jaře. Právě oni jsou pro diváky největším lákadlem, a jejich jména proto ČT zveřejňuje postupně. V dubnu 2024 například oznámila televize nejprve jména dam, které se budou soutěže účastnit, a následně odkryla identity mužských účastníků.