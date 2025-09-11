Kdo vyhrál reality show Love Island a které páry jsou stále spolu

Tereza Hrabinová
  5:00
Pátá řada reality show Love Island odstartovala. Soutěžící, přezdívaní „srdíčka“, se tentokrát nastěhovali do vily na Tenerife, kde je čeká boj o lásku i hlavní výhru v hodnotě dvou milionů korun.
Love Island Česko & Slovensko 2025

Love Island Česko & Slovensko 2025 | foto: TV Nova

Vítězové prvního Love Islandu Laura Chrebetová a Martin Kulhánek (2022)
Vítězové třetí řady show Love Island, Majka a Chris, a vítězové druhé řady,...
Vítězným párem se stali Slováci Kristi a Trabo. (28. října 2024)
Dominique „Domi“ Alagia a Pavel „Pája“ Tóth (4. června 2025)
6 fotografií

Ještě než soutěž naplno začala, objevily se první spekulace. Podle více zdrojů mají „srdíčka“ Daniel Štefan a Patricie Herlíková udržovat vztah už delší dobu a jejich účast má být spíš promyšlenou cestou, jak se zviditelnit.

Love Island 2025 začíná. „Srdíčka“ bojují o dva miliony v nové vile na novém ostrově

Podobným obviněním čelili i výherci loňské série, Kristi a Trabo. Fanoušci tehdy upozorňovali, že se oba objevili ve videoklipu zpěvačky Dominiky Mirgové. Spekulace však nakonec vyvrátili. „Já sama jsem Kiku v tom videoklipu nepoznala. A pochybuji, že on si ji pamatuje. Denně se setkává s hodně lidmi. V branži, ve které pracuje a každý druhý den točí se ženami, nemá přehled o tom, s kým se potkal. Ve videoklipu nemají ani jednu společnou scénu,“ řekla pro TV Nova Trabova kamarádka Kristína.

Kdo se stal vítězem v předchozích ročnících Love Islandu a jak jejich příběhy pokračovaly po odchodu z vily?

2021: Laura a Martin

První sérii vyhráli influencerka Laura Chrebetová a bývalý svářeč a fotbalista Martin Kulhánek, který se objevil i v reality show Survivor. Jejich vztah přetrval dodnes. „Na Lauře mě nejvíc zaujalo to, jak na mě začala působit přirozeně. Jak se vyjadřovala. O čem mluvila. Na nic si nehrála. Byla vtipná. Působila na mě zkrátka ve všech směrech až neuvěřitelně dokonale,“ řekl Martin v rozhovoru pro TV Nova.

Vítězové prvního Love Islandu Laura Chrebetová a Martin Kulhánek (2022)

V srpnu 2023 se vzali na Slovensku, odkud Chrebetová pochází. Během svatby si nechali vytetovat číslo 224, které symbolizuje motto „today, tomorrow and forever“ – tedy dnes, zítra a navždy. O rok později, v květnu 2024, se jim narodil syn Matteo.

2022: Denisa a Kryštof

Ve druhé sérii si dvoumilionovou výhru rozdělili 20letá studentka Denisa z Vizovic a o sedm let starší fotbalový a fitness trenér Kryštof z Nymburka. Jejich vztah přetrval a lásku stvrdili svatbou před pár dny na Kanárských ostrovech, kde to celé začalo.

2023: Majka a Chris

Třetí řadu vyhráli sedmadvacetiletá Marie „Majka“ Glatzová a jedenadvacetiletý Christopher „Chris“ Jirout. Společně vydrželi více než rok, v únoru letošního roku se ale rozešli. Důvodem byly odlišné životní priority a částečně i věkový rozdíl.

Vítězové třetí řady show Love Island, Majka a Chris, a vítězové druhé řady, Denisa a Kryštof (28. října 2024)

Jejich vztah nebyl bez problémů už v samotné show. Chris tehdy Majku kvůli žárlivosti opustil a zvolil si jinou soutěžící, Darinu, čímž poslal svou původní partnerku domů. Díky podpoře diváků se však Majka do vily vrátila a nakonec Chrisovi odpustila. I přes tyto dramatické zvraty se jim podařilo soutěž vyhrát.

2024: Kristi a Trabo

Loni Love Island vyhráli jednatřicetiletý Michal Trabalík alias Trabo a pětadvacetiletá Kristína Viglaská. Před pár dny se na Kanárských ostrovech zasnoubili.

Vítězným párem se stali Slováci Kristi a Trabo. (28. října 2024)

Už od začátku soutěže působili sehraně a patřili k nejstabilnějším párům celé série. Díky pevnému vztahu si rychle získali srdce fanoušků a obdrželi rekordní počet hlasů v celé historii soutěže v Česku a na Slovensku.

Další páry Love Islandu

Domi a Pája

Fitness trenér Pavel Tóth a influencerka Domi Alagia se poznali v Love Islandu loni. Každý ale skončil s jiným partnerem. Dohromady se dali až v dubnu letošního roku, kdy se společně ukázali například na turnaji Oktagon.

Dominique „Domi“ Alagia a Pavel „Pája“ Tóth (4. června 2025)

Vztah však dlouho nevydržel. „Mám slabost pro její duši, chci, aby byla šťastná, tak jsem i odešel,“ zdůvodnil rozchod Pája pro nova.cz.

Letos Pája vyhrál soutěž show Survivor Česko & Slovensko. Ve své vítězství přitom sám nevěřil. „Ti lidé mi to nepřáli. Ani jeden. Každý by tam viděl radši sám sebe místo mě,“ řekl v Rozstřelu iDNES.cz.

Lucia a Martin

Modelka Lucia Nováková a automobilový závodník Martin Koči přišli do vily ve druhé sérii coby „bombshells“ (pozn. red.: noví účastníci, kteří do vily přicházejí později než původní soutěžící). Nejprve se jim nedařilo najít partnera, nakonec si ale našli cestu k sobě a jejich láska přežila i po skončení reality show. Dlouho poté sdíleli společné fotografie i videa ze soukromí a cest. Rozešli se na začátku roku 2024.

Martin a Lucia, jeden z párů reality show Love Island (2022)

„Můj bývalý partner mě během našeho vztahu podvedl. Aspoň už vím, že ty chlamýdie nedostal kvůli wellness,“ napsala Lucia na sociálních sítích. Od sledujících dostala jak slova podpory, tak i rozpačité komentáře. „Taková vyjádření a informace nepatří na Instagram... jeho to špatné z jeho strany, ale i z její... dost dětinské,“ napsala jedna z uživatelek.

David a Natálie

V roce 2022 se do vily přihlásil soutěžící David Vitásek, ačkoli měl doma partnerku Rebeku. Společně plánovali budoucnost a nechali si udělat stejné tetování. „Tetování koníka, které má na palci, má znázorňovat mě. Když si na toho koníka dává pusu, má to být znamení pro mě, že mě miluje a myslí na mě,“ popsala Rebeka pro TV Nova.

David Vitásek a Natálie Kočendová

Na castingu však David vztah zatajil a porušil pravidla show. Produkce ho proto vyřadila, z vily si ale odnesl nový vztah s Miss Natálií Kočendovou. S tou nějaký čas bydlel, jejich láska ale skončila v červenci 2023 kvůli odlišným životním představám.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

Móda z cen MTV: Dámy předvedly nevkus a outfity jak z laciného šantánu

Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se...

Vladimír Polívka bude tatínek. Jeho přítelkyně ukázala těhotenské bříško

Vladimír Polívka a jeho přítelkyně Magda budou rodiči. Novinku prozradili, když dorazili na premiéru představení Kurios - Kabinet kuriozit kanadské skupiny Cirque du Soleil na pražské Letné....

Marek Eben s manželkou vyrazili po delší době do společnosti. Jsou spolu 43 let

Marek Eben se po delší době objevil ve společnosti společně se svou partnerkou Markétou Fišerovou. Manželé vyrazili ve čtvrtek večer na premiéru představení Kurios od novocirkusového uskupení Cirque...

Hayekové bujné vnady, Johnsonová v krajce. Sexy postavu ukázala i Robbie

Sexy a odvážné outfity předvedly v New Yorku i v Londýně známé herečky. Dakota Johnsonová (35) a Salma Hayeková (59) zazářily v černých šatech, zatímco Margot Robbie (35) strhla na sebe pozornost v...

12. září 2025  13:01

Už jsem nic točit nechtěl, přiznal Svatopluk Skopal. Názor změnil kvůli seriálu na Nově

Herec Svatopluk Skopal měl jasno, že žádné další natáčení ve svých 74 letech už podstupovat nebude. Po desítkách let před kamerou si říkal, že už toho bylo dost. Jenže pak přišla nabídka na roli dědy...

12. září 2025  11:38

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

12. září 2025  11:27

Daniela z Bachelora skončila v Bohnicích. Byla jsem nepříčetná, popsala miss

Daniela Hájková (26), kterou mohou diváci znát z televizní seznamovací show Bachelor Česko & Slovensko, kde neúspěšně usilovala o srdce Jana Solfronka, skončila v psychiatrické nemocnici v Bohnicích....

12. září 2025  10:44

Ivanka Trumpová se pochlubila sexy postavou v plavkách

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová strávila pozdní léto oddechem v Miami a na Bahamách. Na Instagramu sdílela sérii fotografií z pobytu, během něhož ji hostili Donald Trump Jr. a jeho...

12. září 2025  9:10

Mírně zaklonit, najít přesný úhel a správný tlak. Toto je nový rekord v plivání míčku na zeď

Někteří lidé se v touze zapsat se do historie vrhnou na maraton, jiní běží sprint po kostkách lega. A pak je tu David Rush. Sériový rekordman, který už má na kontě tolik zářezů, že by to vydalo na...

12. září 2025

Etzler je z toho špatný, když mu říkám dědečku, prozradil Antonio Šoposki

„Nad rodinu není. Tohle jsem zdědil po tátovi, ani mi to nemuseli doma nějak zvlášť vštěpovat,“ říká Antonio Šoposki, kterému koluje v žilách makedonská krev. Hrál v Ulici, Ordinaci v růžové zahradě...

12. září 2025

Lidi si moc do života nepouštím. Závidím novým Zrádcům, říká Nicole Šáchová

Vítězka první řady Zrádců Nicole Šáchová (27) rozjíždí svou kariéru na sociálních sítích. Hlavní oporou jí je přítel, se kterým tvoří pár už sedm let. Pro iDNES.cz zhodnotila účast v reality show,...

12. září 2025

Větší stres jsem nezažil, moderování je proti tomu super. Bouček o nové roli lovce

Premium

Musím dokázat, že v pořadu Na lovu nejsem jen díky známému ksichtu, říká moderátor Libor Bouček bez obalu. Trénoval celé léto a od září vystupuje jako sedmý lovec. I když je zkušeným moderátorem,...

11. září 2025

Nenechám šediny zvítězit. Anistonová prozradila, jaké podstoupila zákroky

Americká herečka, producentka a režisérka Jennifer Anistonová (56) je držitelkou Ceny Emmy a Zlatého glóbu za roli Rachel Greenové v seriálu Přátelé. V rozhovoru pro časopis Glamour nyní poprvé...

11. září 2025

Diváci si na ní mohou vybít emoce, popisuje Lucie Vondráčková svou roli „mrchy“

Premium

Lucie Vondráčková byla od mala v šoubyznysu jako ryba ve vodě. Ani roky na mateřské ji nevykolejily, i když měla obavy, zda vše klapne. Dnes si opět užívá prkna, co znamenají svět, a snaží se vše...

11. září 2025

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

11. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.