Ještě než soutěž naplno začala, objevily se první spekulace. Podle více zdrojů mají „srdíčka“ Daniel Štefan a Patricie Herlíková udržovat vztah už delší dobu a jejich účast má být spíš promyšlenou cestou, jak se zviditelnit.
Love Island 2025 začíná. „Srdíčka“ bojují o dva miliony v nové vile na novém ostrově
Podobným obviněním čelili i výherci loňské série, Kristi a Trabo. Fanoušci tehdy upozorňovali, že se oba objevili ve videoklipu zpěvačky Dominiky Mirgové. Spekulace však nakonec vyvrátili. „Já sama jsem Kiku v tom videoklipu nepoznala. A pochybuji, že on si ji pamatuje. Denně se setkává s hodně lidmi. V branži, ve které pracuje a každý druhý den točí se ženami, nemá přehled o tom, s kým se potkal. Ve videoklipu nemají ani jednu společnou scénu,“ řekla pro TV Nova Trabova kamarádka Kristína.
Kdo se stal vítězem v předchozích ročnících Love Islandu a jak jejich příběhy pokračovaly po odchodu z vily?
2021: Laura a Martin
První sérii vyhráli influencerka Laura Chrebetová a bývalý svářeč a fotbalista Martin Kulhánek, který se objevil i v reality show Survivor. Jejich vztah přetrval dodnes. „Na Lauře mě nejvíc zaujalo to, jak na mě začala působit přirozeně. Jak se vyjadřovala. O čem mluvila. Na nic si nehrála. Byla vtipná. Působila na mě zkrátka ve všech směrech až neuvěřitelně dokonale,“ řekl Martin v rozhovoru pro TV Nova.
V srpnu 2023 se vzali na Slovensku, odkud Chrebetová pochází. Během svatby si nechali vytetovat číslo 224, které symbolizuje motto „today, tomorrow and forever“ – tedy dnes, zítra a navždy. O rok později, v květnu 2024, se jim narodil syn Matteo.
2022: Denisa a Kryštof
Ve druhé sérii si dvoumilionovou výhru rozdělili 20letá studentka Denisa z Vizovic a o sedm let starší fotbalový a fitness trenér Kryštof z Nymburka. Jejich vztah přetrval a lásku stvrdili svatbou před pár dny na Kanárských ostrovech, kde to celé začalo.
2023: Majka a Chris
Třetí řadu vyhráli sedmadvacetiletá Marie „Majka“ Glatzová a jedenadvacetiletý Christopher „Chris“ Jirout. Společně vydrželi více než rok, v únoru letošního roku se ale rozešli. Důvodem byly odlišné životní priority a částečně i věkový rozdíl.
Jejich vztah nebyl bez problémů už v samotné show. Chris tehdy Majku kvůli žárlivosti opustil a zvolil si jinou soutěžící, Darinu, čímž poslal svou původní partnerku domů. Díky podpoře diváků se však Majka do vily vrátila a nakonec Chrisovi odpustila. I přes tyto dramatické zvraty se jim podařilo soutěž vyhrát.
2024: Kristi a Trabo
Loni Love Island vyhráli jednatřicetiletý Michal Trabalík alias Trabo a pětadvacetiletá Kristína Viglaská. Před pár dny se na Kanárských ostrovech zasnoubili.
Už od začátku soutěže působili sehraně a patřili k nejstabilnějším párům celé série. Díky pevnému vztahu si rychle získali srdce fanoušků a obdrželi rekordní počet hlasů v celé historii soutěže v Česku a na Slovensku.
Další páry Love Islandu
Domi a Pája
Fitness trenér Pavel Tóth a influencerka Domi Alagia se poznali v Love Islandu loni. Každý ale skončil s jiným partnerem. Dohromady se dali až v dubnu letošního roku, kdy se společně ukázali například na turnaji Oktagon.
Vztah však dlouho nevydržel. „Mám slabost pro její duši, chci, aby byla šťastná, tak jsem i odešel,“ zdůvodnil rozchod Pája pro nova.cz.
Letos Pája vyhrál soutěž show Survivor Česko & Slovensko. Ve své vítězství přitom sám nevěřil. „Ti lidé mi to nepřáli. Ani jeden. Každý by tam viděl radši sám sebe místo mě,“ řekl v Rozstřelu iDNES.cz.
Lucia a Martin
Modelka Lucia Nováková a automobilový závodník Martin Koči přišli do vily ve druhé sérii coby „bombshells“ (pozn. red.: noví účastníci, kteří do vily přicházejí později než původní soutěžící). Nejprve se jim nedařilo najít partnera, nakonec si ale našli cestu k sobě a jejich láska přežila i po skončení reality show. Dlouho poté sdíleli společné fotografie i videa ze soukromí a cest. Rozešli se na začátku roku 2024.
„Můj bývalý partner mě během našeho vztahu podvedl. Aspoň už vím, že ty chlamýdie nedostal kvůli wellness,“ napsala Lucia na sociálních sítích. Od sledujících dostala jak slova podpory, tak i rozpačité komentáře. „Taková vyjádření a informace nepatří na Instagram... jeho to špatné z jeho strany, ale i z její... dost dětinské,“ napsala jedna z uživatelek.
David a Natálie
V roce 2022 se do vily přihlásil soutěžící David Vitásek, ačkoli měl doma partnerku Rebeku. Společně plánovali budoucnost a nechali si udělat stejné tetování. „Tetování koníka, které má na palci, má znázorňovat mě. Když si na toho koníka dává pusu, má to být znamení pro mě, že mě miluje a myslí na mě,“ popsala Rebeka pro TV Nova.
Na castingu však David vztah zatajil a porušil pravidla show. Produkce ho proto vyřadila, z vily si ale odnesl nový vztah s Miss Natálií Kočendovou. S tou nějaký čas bydlel, jejich láska ale skončila v červenci 2023 kvůli odlišným životním představám.