Kdo se první rozpláče na StarDance Tour? Táně by měli dát rovnou bryndák, říká Geňa

Kdo by neměl na krajíčku, když mu bude tleskat ve stoje celá O2 aréna? To se ještě uvidí! O StarDance Tour je velký zájem, tentokrát se však nebude soutěžit ani vyřazovat, ale je naplánována šňůra vystoupení po několika českých městech. Otázkou je, zda neosobní show ve velké aréně dokáže vzbudit u diváků stejné zanícení, jako když každý týden vstupuje skrze televizi do jejich domovů a díky masáži, která probíhá celý podzim v televizi i na sociálních sítích, mají pocit, že jsou součástí toho napínavého divadla.
|27. 9. 2025
|Karlovy Vary: KV Arena
|14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
|4. 10. 2025
|Ostrava: Ostravar Aréna
|14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
|11. 10. 2025
|Brno: Winning Group Arena
|14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
|18. 10. 2025
|Liberec: Home Credit Arena Liberec
|14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
|25. 10. 2025
|Pardubice: Enteria arena
|14:00 Odpolední show
19:00 Večerní show
|4. 11. 2025
|Praha: O2 arena
|19:00 Večerní show
Zatímco dříve byly ovace ve stoje odměnou pro skutečně mimořádný výkon či příležitost, dnes se stávají pomalu nepsaným pravidlem. Je v tom i určitá výhoda, protože se publikum po malých krůčcích během nadšeného skandování přesouvá k šatnám, aniž by si toho někdo všiml.
Bez ohledu na okolnosti však „standing ovation“ zůstává nesmírně emotivním momentem. „Já jsem se rozplakala u standing ovation při paso doble ve finále,“ vzpomíná Adriana Mašková, která nakonec v 11. řadě po boku Jana Ciny zvítězila.
Kdo bude největší plačka?
Ve StarDance Tour Adriana zatančí nejen s hercem Janem Cinou, ale také s cukrářem Josefem Maršálkem, s nímž tvořila pár ve 12. řadě. Jsou dokonale sehraní a na otázku, kdo by se spíš rozplakal u potlesku ve stoje, odpověděli, že velké plačky jsou oba. „Proto nás dali dohromady,“ dodává Pepa Maršálek.
„Oba jsme na tom stejně, jsme hrozný plačky,“ přidávají se také Dominik Vodička s Darijou Pavlovičovou, nebo Leoš Mareš.
Jsou tu ale i čestné výjimky. „Jakub nemá slzy,“ prohlásila rezolutně foodblogerka Chili Ta o svém tanečním partnerovi Jakubovi Mazůchovi. „On brečí jenom dovnitř. Stejně jako když chválí, taky chválí jenom vnitřně, ale já to nikdy neslyším.“
A pak jsou tu stoici, kteří se snaží hlavně udržet smysl pro humor. „Tak daleko ještě nejsme, my se rozpláčem, jestli tam vůbec dojdeme,“ poznamenala s ironickým smíchem Táňa Dyková, narážejíc zřejmě na fakt, že ji od druhé řady taneční soutěže dělí už osmnáct let. „Jestli nám vůbec zatleskaj,“ dodává její partner Petr Čadek.
|
StarDance Tour jede za diváky po celé ČR. Kdy začíná a dají se ještě koupit vstupenky?
Dojímá se i porota
Slzy radosti i zklamání se ale netýkají jenom soutěžících. Porota by si sice měla zachovat neutralitu, ale její členové jsou také jenom lidi a poslední řada dokázala, že ani nedobytná „Táňa“ Tatiana Drexler nezůstala chladnou. Oblíbila si zejména Oskara Hese a chválou opravdu nešetřila, až tím dojímala sama sebe.
Že přísná porotkyně a policistka precizní techniky, provázející soutěž již od druhé řady, taje rychleji než dříve, si všimli i další porotci. „Táňa se zase dojme, rozpláče se a roztřesou se jí kolena,“ prohlásil Richard Genzer na adresu Tániných „nevystretých kolenou“. „Já bych poprosil produkci, aby jí dala bryndák, protože ona pořád brečí, jak je dojatá, tak aby neměla mokrý šaty,“ dodal Geňa, který má v porotě úlohu spíše baviče než kritika, a nenechal tak na Táně doslova jedinou nit suchou.
To, že ji StarDance dojímá, přiznala i v rozhovoru pro Onu DNES před dvěma roky. „Vizážistky jsou ze mě nešťastné, už dopředu mi říkají: Táňo, je tam jedno dojímavé číslo, prosím tě, neplač!“ řekla Tatiana Drexler.