Kdo jsou muži Ewy Farne? Tvořila pár s Tomášem Klusem, manžela našla za svými zády

Když dnes Ewa Farna mluví o rodině, nejčastěji zmiňuje svého manžela Martina Chobota. Právě on je mužem, který ji bude podporovat i během tří červnových koncertů v pražském Edenu.
Mnohé fanoušky přitom překvapí, že se nepoznali na večírku ani přes známé. Chobot byl dlouhé roky součástí její kapely a hrál na kytaru přímo za jejími zády. Přátelství se postupně změnilo ve vztah a po několika letech následovala svatba. Dnes spolu vychovávají syna Artura (7 let) a dceru Ellu (4 roky).
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Kvůli rodině opustil její kapelu
Martin Chobot býval nedílnou součástí koncertů Ewy Farne, když hrál na kytaru v její kapele. Po narození dětí se stáhl do rodinného zázemí, ale hudbu úplně neopustil. V roce 2026 představil novou píseň Na Novém Světě, kterou napsal v době, kdy procházel osobnější životní etapou a hledal nový směr.
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Svatba Ewy Farné a Martina Chobota proběhla v roce 2017 v soukromí po několikaletém vztahu. Zpěvačka i její manžel si od začátku hlídají soukromí a osobní život veřejnosti ukazují jen minimálně.
Před Chobotem tvořila pár s Tomášem Klusem
Nejsledovanějším vztahem Ewy Farne byl bezpochyby románek se zpěvákem Tomášem Klusem. Oba tehdy patřili k největším mladým hvězdám české hudební scény a jejich vztah budil velkou pozornost médií i fanoušků. Tomáš Klus a Ewa Farna se dali dohromady po udílení hudebních cen Anděl, kde společně působili v roli moderátorů.
Přestože jejich láska nevydržela, po letech mezi nimi nezůstala žádná veřejná nevraživost. Farna naopak opakovaně mluvila o tom, že si Kluse i jeho rodiny váží. Tomáš Klus je dnes už řadu let spojený se svou manželkou Tamarou, se kterou vychovává tři děti.
V jejím životě byl i Marcus Tran
Součástí jejího života byl i hudebník Marcus Tran, se kterým Ewa Farna tvořila pár v začátcích své kariéry. Tran tehdy působil jako kytarista v její doprovodné kapele. Po jejich bolestném rozchodu se Marcus Tran dal dohromady s moderátorkou Martinou Gavriely, která je o sedm let starší. Tvoří pár dodnes a společně vychovávají syna Lea.
Ewa Farna a Marcus Tran se občas setkávají i pracovně. Na jednom z koncertů v Českých Budějovicích se Tranův syn Leo se zpěvačkou setkal poprvé a ptal se, kdo je ta paní.
Blížící se koncerty v pražském Edenu, které proběhnou ve Fortuna Areně v sobotu 13. června, neděli 14. června a v úterý 16. června, patří k největším projektům v kariéře Ewy Farne. Zpěvačka jimi oslaví 20 let na hudební scéně a zájem o vstupenky byl tak velký, že přidala další termíny. Vystoupení v jednom z největších českých stadionů tak potvrdí její pozici jedné z nejúspěšnějších domácích zpěvaček současnosti.