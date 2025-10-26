Ledová komisařka, sluníčková jogínka, největší lhářka. Kdo je Mia ze Zrádců 2

V reality show Zrádci 2, vysílané na TV Prima od půlky září, vyniká postava, která se okamžitě stala středobodem strategické hry a kontroverzí. Kdo je Zrádkyně Mia? Její klidný, racionální přístup a chladné tahy vyvolávají v divácích obdiv i strach. Dnes už se ví, že za herním pseudonymem Mia stojí Věra Kirchnerová, 37letá vrchní komisařka Policie ČR.
Mia ve speciálním rozhovoru na YouTube Vojty Kotka.

foto: YouTube

Civilní profesní profil Věry stojí s její herní postavou Miou v ostrém kontrastu. Věra Kirchnerová pracuje u kriminální policie, kde se specializuje na obzvláště závažné případy sexuálního zneužívání dětí.

Její cesta k policii však nebyla přímá. Původně vystudovala střední školu hotelnictví a turismu, až poté v 21 letech nastoupila k policii, aby mohla nějakým způsobem pomoci a změnit, jak se k sobě lidé chovají. Následně vystudovala Policejní akademii. Její profesní zaměření přišlo až s malou neteří, kterou hlídala. Při pohledu na nevinnou spící holčičku získala vnuknutí, jaká práce by ji skutečně naplňovala.

Sama Věra Kirchnerová však v jednom rozhovoru prozradila, že její každodenní práce s oběťmi je to nejtemnější, co si většina z nás neumí ani představit, a že si musí hledat vnitřní rovnováhu, aby se z toho nezbláznila.

Hledání vnitřního klidu pomocí jógy

Jak si vrchní komisařka dokáže udržet psychické zdraví a ledový klid navzdory stresu z vyšetřování těch nejtěžších případů? Odpověď leží ve cvičení. Věra Kirchnerová se dlouhodobě aktivně věnuje józe. Cvičení náročných pozic jakoby popírajících gravitaci jí poskytuje zásadní psychickou rovnováhu a klíčovou schopnost zachovat si chladnou, racionální hlavu v každé extrémně vypjaté situaci.

Právě roli usměvavé, zenově klidné jogínky využila jako svou dokonalou zástěrku v drsné hře Zrádci 2. Zatímco se většina soutěžících na hru připravuje studováním taktiky, Mia si přinesla cenné zkušenosti přímo z praxe.

Produkce pořadu ji obsadila do role zrádkyně. Její zkušenosti z profesního života, kde nesmí dávat najevo emoce, ale řídit se chladnou logikou, z ní udělalo ideální adeptku na tuto roli.

Jak ji policejní práce připravila na roli zrádkyně?

  1. Odhalování přetvářky: Věra Kirchnerová sama prozradila, že její hlavní výhodou v soutěži jsou letité zkušenosti s odhalováním intrik a přetvářky. Role policistky ji naučila vnímat detaily, neverbální komunikaci a logicky vyhodnocovat alibi.
  2. Chladná racionalita: Její herní styl je popisován jako klidný a vypočítavý. Musela lhát, manipulovat a podvádět, zatímco její civilní role vyžaduje sloužit spravedlnosti. V tom tkví fascinující kontrast, který z Mii dělá jednu z nejkomplexnějších postav série.
  3. Vedení hry: Místo pasivního čekání se vrchní komisařka Mia ujala role aktivního strůjce intrik. S elegancí sobě vlastní se hravě zbavuje nejen věrných, ale i nepohodlných zrádců.
Chronologie klíčových tahů ve hře

Jak se Mia se stala jednou z nejschopnějších strategických hráček a klíčových postav druhé série?

  • Nastavení role: Mia se stala Zrádkyní hned v prvním díle.
  • Odstranění spoluzrádců pro vlastní krytí: Za nejchladnokrevnější je připisována její schopnost s nevinnou tváří a ublíženým pohledem obrátit hlasování proti svému vlastnímu spoluzrádci, a dopomoci tak k jeho vyřazení. Tento mistrovský kousek předvedla dvakrát, potopila Patrika a také Báru. Tímto tahem dokonale odvrátila podezření od sebe, upevnila si pozici „věrné“ v očích ostatních a efektivně odstranila i vlastní parťáky, kteří by ji mohli ohrozit.
  • Odhalování věrných: Díky svým dovednostem s odhalováním intrik a přetvářky, které si přinesla z policejní práce, dokázala Mia aktivně manipulovat s důkazy, a dopomohla tak k vyřazení silných „věrných“ hráčů. Ti, kteří nevypadli u kulatého stolu, zavraždila se svými kolegy pod rouškou tmy.
  • Mediální a divácká odezva: Její klidný, vypočítavý styl a ochota k radikálním krokům, jako je „poprava“ parťáka, vyvolaly silné reakce. Zatímco jedni ji označují za nejkontroverznější postavu a hráčku číslo 1, jiní obdivují její bravurní herecký a strategický výkon.

Jeden natáčecí den trval 25 hodin v kuse. Jak se točí Zrádci 2?

Mia je považována za jednu z nejstrategičtějších hráček v historii reality show Zrádci. Dokázala aktivně měnit dynamiku hry a potvrdila, že zkušenosti vrchní komisařky s odhalováním lži se v roli Zrádkyně dají skvěle zúročit. Uvidíme, kam až ve své roli „nejvěrnější z věrných“ dojde.

