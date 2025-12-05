Oblíbený moderátor je již několik týdnů hospitalizovaný v nemocnici v Benešově, kam byl přijat kvůli vážným zdravotním komplikacím. Dostává silné léky proti bolesti, včetně morfia, které mu mají ulevit. Moderátor sám přiznal, že léčba je náročná – mluví o velké únavě, vyčerpání i o tom, že medikace má znatelné vedlejší účinky.
Velkou oporou je Patrikovi jeho rodina i blízcí přátelé. Manželce Nikole se nedávno podařilo najít bezbariérové bydlení poblíž benešovské nemocnice, aby mohla být svému muži co nejblíž a zajistit mu veškeré zázemí.
|
Hezucká promluvila o stavu manžela. Upravili jsme medikaci tak, že už ho nic nebolí
Čtrnáct let spolu
Hezucký se s o 19 let mladší Nikolou, rozenou Pastirčákovou, seznámil v roce 2011 přes sociální sítě. Prý ho hodně chválila, což mu bylo sympatické. V jiných rozhovorech ale uvádí, že se poznali na akci, kterou moderoval.
„Nejdřív mě vůbec nenapadlo, že by z malého románku po pár týdnech mohl vzniknout vztah,“ popsal Hezucký v dřívějším rozhovoru pro iDNES. Klapalo to ale mezi nimi natolik, že se v roce 2019 vzali.
Pár měsíců po svatbě se jim narodilo vytoužené dítě, syn Oliver. Ten nedávno pro svého tatínka do nemocnice natočil video, které Hezucká sdílela na Instagramu.
|
Šestiletý syn Patrika Hezuckého natočil dojemné video pro tátu do nemocnice
„Doma rád lenoším“
Rodina žije v dřevěné chaloupce v lesích nedaleko Prahy. „To byl kauf. Ta změna prostředí z města na vesnici byl úžasnej tah. Já jsem člověk městskej, miloval jsem město, ale už jsem si odvykl. Je to úžasný probudit se do vesnického rána,“ pochvaloval si Hezucký v rozhovoru pro 7 pádů Honzy Dědka.
Patrik v mnoha rozhovorech zmiňoval, že Nikola zvládne spoustu praktických věcí, které v domácnosti častěji zastávají muži: „Doma rád lenoším a v některých věcech jsem velmi nepraktický a Nikola je zase na hodně věcí šikovná. Mě spíš než práce doma či na zahradě naplňuje práce v rádiu. To je můj velký koníček. Za to jsem šťastnej, to mě baví.“
Humor, cestování i vzájemný respekt
Nikolu a Patrika spojuje kromě jiného láska k cestování, často do exotických zemí, a společný smysl pro humor. „Dřív jsem měl tendenci ji opravovat nebo radit, jak dekorovat domácnost. To je blbost. Manželka teď připravovala různé vánoční dekorace, ale já už jsem chytrej. Na otázku, jestli se mi to líbí, jsem řekl, že je to krásný. A pak je doma taková pohoda, to je skvělý,“ komentoval s úsměvem typickou partnerskou diplomacii.
Nikola má na Instagramu přes 67 tisíc sledujících a často sdílí dojemné střípky z každodenního života.