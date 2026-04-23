Kdo je krásná tanečnice Vojty Dyka? Vídeňačka s českým manželem má zvláštní zálibu

Tereza Hrabinová
  11:56
V taneční show Stardance se letos poprvé představí rakouská tanečnice Catharina Málek. Po boku zpěváka a herce Vojtěch Dyk slibuje energické výkony, ale i spoustu humoru – a to i navzdory jazykové bariéře.
Vojtěch Dyk a Catharina Málek ve StarDance XIV (2026)

Vojtěch Dyk a Catharina Málek ve StarDance XIV (2026) | foto: © Česká televize / Zuzana Panská

Catharina Málek a Vojtěch Dyk na tiskové konferenci k StarDance.
Letošní série taneční show StarDance přinese novou posilu. Poprvé se jí zúčastní šestatřicetiletá tanečnice Catharina Málek, která se narodila ve Vídni. Její rodiče založili svůj taneční klub, takže tančit začala už ve čtyřech letech a první soutěž absolvovala o dva roky později. Tanci se věnuje celá její rodina, kromě rodičů i její bratr, neteře a manžel.

„Studovala jsem management, ale během studia mi došlo, že chci být tanečnicí i profesně,“ prozradila o sobě Málek v medailonku. Tanec už dvacet let také učí a třikrát se účastnila rakouské verze stejného pořadu Dancing Stars.

S Vojtěchem Dykem si sedli hned

Do soutěžní dvojice v Česku dostala zpěváka a herce Vojtěcha Dyka. Zaujal ji hned při prvním setkání.

„Když jsem otevřela dveře a uviděla Vojtu, moje první myšlenky byly, že je hodně vysoký a sympatický. Myslím, že si budeme rozumět, protože jsme se hned první den během focení a natáčení hodně nasmáli. I proto se na spolupráci s ním moc těším a myslím, že to půjde,“ popsala půvabná blondýnka.

Catharina Málek a Vojtěch Dyk na tiskové konferenci k StarDance.

Catharina Málek.

Dyk souhlasí, že jejich spolupráce bude plná humoru i kvůli drobné jazykové bariéře. Komunikovat budou napůl česky a napůl anglicky.

Tanečnice se česky učí od svého manžela, který pochází z Olomouce. „S naším synem manžel mluví česky, takže kolem sebe slyším češtinu každý den, ale jsem přesvědčena, že právě během soutěže se budu moct v tomto jazyce ještě více zdokonalit.“

„Catharina umí plynule česky, ale prozatím si to nechává pro sebe. Chystá si to postupně až na finále,“ vtipkoval na její účet Vojtěch.

„Oba dva jsme vcelku vysocí, takže jsem nás rovnou označil za „funny couple“. Protože už když jsme si zavazovali tkaničky u bot, vypadalo to, jako když se dvě žirafy chtějí v savaně napít,“ hodnotí Dyk

Před vystoupením je jako tygr v kleci

Zatímco Dyk má prý rituálů spoustu, Málek žádné zvláštní nepraktikuje. „Rituály žádné zvláštní nemám, kromě tedy toho, že před představením nikdy nemohu zůstat v klidu. Chodím tam a zpátky, nahoru a dolů jako tygr v kleci,“ uvedla.

Vedle tance a rodiny jí příliš času nezbývá, ale když je možnost, ráda ho věnuje zvláštní zálibě. Miluje zábavní parky, konkrétně horské dráhy.

Jejím cílem v soutěži je užít si každé vystoupení naplno. „Proto mým plánem je se během tréninků co nejlépe připravit. A svému partnerovi chci přizpůsobit výuku i choreografie tak, aby ho to co nejvíc bavilo a těšilo,“ dodala na závěr.

Kdo je krásná tanečnice Vojty Dyka? Vídeňačka s českým manželem má zvláštní zálibu

22. dubna 2026

