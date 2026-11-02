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Špaček ze Zrádců chce být do roku 2030 největším influencerem v Česku

Tereza Hrabinová
  10:00
Jan Špaček

Jan Špaček | foto: Instagram

Jan Špaček
Jan Špaček se objeví ve Zrádcích
Slavnostní zahájení třetí řady show Zrádci, Kongresové centrum. YouTuber Jan...
Zdislava Pokorná a Jan Špaček
6 fotografií
Jan Špaček se proslavil satirickými rozhovory s českými politiky. Po konci projektu Fabulace Jana Špačka se vrátil s novým cílem: do roku 2030 se chce stát největším influencerem v Česku. V roce 2026 se navíc objevil ve třetí řadě reality show Zrádci.

Jan Špaček zazářil mezi účastníky třetí řady reality show Zrádci, jeho působení v ní ukončilo konkláve zrádců těsně před polovinou hry. Na internetu si však získal pozornost už dříve, především díky rozhovorům s českými politiky, které vedl svým nezaměnitelným způsobem.

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Čím se Jan Špaček proslavil?

Zviditelnil ho youtubový projekt Fabulace Jana Špačka. Natáčel satirické rozhovory a reportáže z politického prostředí. S politiky mluvil zdvořile a často s vážnou tváří, místo očekávaných otázek je ale stavěl do neobvyklých situací. Rozhovor tak mohl působit současně jako interview i absurdní scénka.

Špaček natáčel například s Andrejem Babišem či Petrem Pavlem, s nímž vyrazil na Lysou horu. Jeho videa nestála jen na otázkách samotných, ale také na reakcích hostů, kteří předem nevěděli, kam se rozhovor stočí.

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Proč skončil s politickými rozhovory?

V červnu 2025 Špaček oznámil, že po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny přestane tvořit politický obsah. Ještě před volbami uspořádal poslední předvolební debaty a po čtyřech letech ukončil projekt, díky němuž se proslavil.

Konec politických videí ovšem neznamenal konec jeho působení na internetu. 20. dubna 2026 zveřejnil na YouTube video Nová éra Jana Špačka, kterým oznámil návrat po několikaměsíční pauze. Uvedl, že se k politice nevrací a podobným způsobem chce nově natáčet s influencery a dalšími známými osobnostmi. Zároveň prohlásil, že se do roku 2030 chce stát největším influencerem v České republice.

„Budu trávit čas se slavými osobnostmi a vstupovat od jejich života, abych věděl jak se to dělá. Budu dělat neuvěřitelné kousky, abych byl slavný. Protože pokud nemůžu být nejslavnější influencer v Česku, nemůžu být nikdo,“ řekl ve videu Špaček.

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Co studuje Jan Špaček?

Jan Špaček studoval politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a získal bakalářský titul. Ve své závěrečné práci se věnoval názorům Václava Klause na pandemii koronaviru.

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