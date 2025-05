sub Diana Šubrtová ČTK Autor:

Influencer, mystifikátor a moderátor Kamil Bartošek, známý pod pseudonymem Kazma či Kazma Kazmitch, slaví 16. května čtyřicetiny. Proslavil se pořadem One Man Show, ve kterém si dělal legraci u ostatních i ze sebe samotného a který byl později přetransformován do podoby reality show. V roce 2023 měl premiéru jeho celovečerní snímek ONEMANSHOW: The Movie, který se stal toho roku třetím nejnavštěvovanějším filmem.