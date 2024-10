Bohatá zpěvačka, aktivistka i partnerka Orlanda Blooma. Katy Perry slaví 40

Známá je také jako aktivistka bojující za ženská práva a práva osob LGBT, ale i svými parfémy, jako porotkyně talentové soutěže American Idol či jako partnerka hvězdného herce Orlanda Blooma.

Katy Perry, vlastním jménem Katheryn Elizabeth Hudsonová, se narodila pastorskému páru v Santa Barbaře v Kalifornii. Vyrůstala na gospelové hudbě a zpívala v kostele.

Její debutové album s názvem Katty Hudson bylo gospelové a vyšlo v březnu 2001. Uspěla poté, co přešla na moderní popovou hudbu a přestěhovala se do Los Angeles.

Katy Perry a Orlando Bloom na MTV Video Music Awards (New York, 11. září 2024)

Krátce vystupovala pod jménem Katherine Perry, aby nedošlo k záměně s herečkou Kate Hudsonovou, později přijala umělecké jméno Katy Perry. Celosvětově známou se stala v roce 2008 díky písni I Kissed A Girl z desky One Of The Boys.

Různé žebříčky ji řadí mezi nejbohatší hudebnice světa. V roce 2023 prodala svůj hudební katalog společnosti Litmus Music za odhadovanou cenu 225 milionů dolarů.

Podle časopisu Forbes jí účast v porotě v American Idol, kde zasedala v letech 2018 až 2021, vydělala 25 milionů dolarů za sezónu.

Herec Orlando Bloom a zpěvačka Katy Perry se seznámili v roce 2016, svého prvního potomka, dceru Daisy Dove přivítali na svět v roce 2020. Z manželství s topmodelkou Mirandou Kerrovou má herec ještě syna Flynna.