Soud přiznal Katy Perry téměř dva miliony dolarů ve sporu s válečným veteránem

  10:03
Katy Perry (41) vyhrála soudní spor s válečným veteránem Carlem Westcottem (85), s nímž se přela o sídlo v Montecitu. Zpěvačka dům s osmi ložnicemi a jedenácti koupelnami koupila v roce 2020 za patnáct milionů dolarů, ale Westcott se poté pokusil od smlouvy ustoupit s tvrzením, že byl při podpisu smlouvy ovlivněn léky proti bolesti a nevnímal, co podepisuje.
Katy Perry promuje na Instagramu nový single Woman &#769;s World. (červen 2024)

Katy Perry promuje na Instagramu nový single Woman ́s World. (červen 2024) | foto: Instagram @katyperry

Katy Perry a její tehdejší partner Orlando Bloom v roce 2020 koupili dům v...
Katy Perry a její tehdejší partner Orlando Bloom v roce 2020 koupili dům v...
Katy Perry ve videoklipu Woman's World (12. 7. 2024)
Zpěvačka Katy Perry
60 fotografií

Katy Perry koupila od Carla Westcotta dům v Montecitu (Kalifornie) v roce 2020. Válečný veterán se však po podpisu smlouvy pokusil prodej následně zrušit – tvrdil, že byl pod vlivem silných léků proti bolestem a nebyl zcela při smyslech.

Katy Perry a její tehdejší partner Orlando Bloom v roce 2020 koupili dům v...

Soud však v květnu 2024 rozhodl, že muž nepředložil přesvědčivé důkazy o ztrátě způsobilosti uzavřít realitní smlouvu a prodej domu byl uznán jako platný.

Katy Perry poté požádala u soudu o náhradu škody za ušlý příjem z pronájmu domu a za náklady na nutné opravy. V listopadu 2025 nyní soud zpěvačce přiznal odškodné ve výši přibližně 1,84 milionu amerických dolarů (v přepočtu přibližně 38 milionů korun).

Katy Perry promuje na Instagramu nový single Woman ́s World. (červen 2024)
Katy Perry a její tehdejší partner Orlando Bloom v roce 2020 koupili dům v Montecitu (Kalifornie) od válečného veterána Carla Westcotta. Ten se po podpisu smlouvy pokusil prodej zrušit. Tvrdil, že byl pod vlivem silných léků a nevěděl, co podepisuje.
Katy Perry a její tehdejší partner Orlando Bloom v roce 2020 koupili dům v Montecitu (Kalifornie) od válečného veterána Carla Westcotta. Ten se po podpisu smlouvy pokusil prodej zrušit. Tvrdil, že byl pod vlivem silných léků a nevěděl, co podepisuje.
Katy Perry ve videoklipu Woman's World (12. 7. 2024)
60 fotografií

Částka vznikla odečtením hodnoty zadrženého kapitálu přesahujícího milion dolarů a Westcottových ušlých úroků (téměř 150 tisíc dolarů) od částky, kterou nemovitost získala svou nájemní hodnotou během odloženého uzavření prodeje – tedy více než 2,7 milionu dolarů. Soud také snížil požadavek na opravy na 259 tisíc dolarů, přičemž vycházel z částky, kterou Westcott sám navrhl.

K prodeji za patnáct milionů dolarů soud uvedl, že zpěvaččina obchodní manažerka Bernie Gudviová Westcottovi zaplatila zatím pouze devět milionů a ze zbylé dlužné částky tedy nyní může odečíst 1,84 milionů dolarů. Gudviová má zároveň připravit konečné znění rozsudku a 30. prosince proběhne jednání, na němž lze verdikt soudu napadnout.

Romantika na jachtě. Katy Perry strávila víkend s expremiérem Trudeauem

Zpěvačka původně požadovala více než 4,7 milionu dolarů. Tvrdila, že má nárok na 3,5 milionu dolarů ztracené nájemní hodnoty a chtěla také přes 1,3 milionu dolarů za nezbytné opravy.

Westcottovi právníci uvedli, že dlužníkem je Katy Perry, protože z dohodnuté ceny zaplatila dosud jen devět milionů místo domluvených patnácti. Po odečtení nákladů na opravy podle nich tedy dluží veteránovi ještě přesně 5 740 418 dolarů.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Bývalá satanistka se svlékla v nahé seznamce. Nahota je pro ni očistou

Valerie se v Naked Attraction svlékla už podruhé.

V osmé epizodě pořadu Naked Attraction bude partnera hledat máma na plný úvazek Valerie (27) z Mostu. Bývalá satanistka bere nahotu jako „očistu od všech masek“ a partnera si vybírá podle intuice.

Udělej si něco s tím obličejem, říkali mi na konkurzech, vzpomíná Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

Herečka Sydney Sweeney (28) se svěřila se svými náročnými začátky v Hollywoodu. Už jako dospívající čelila hvězda seriálu Euphoria během konkurzů nevybíravým poznámkám a ponižujícímu jednání.

Fotbalistka Alisha Lehmannová pózuje nahoře bez, fotkami pobláznila fanoušky

Fotbalistka Alisha Lehmannová potěšila fanoušky na Instagramu černobílými...

Švýcarská fotbalová hvězda Alisha Lehmannová (26) patří mezi nejvlivnější sportovní osobnosti na sociálních sítích, jen na Instagramu ji sleduje více než 16 milionů lidí. Její nejnovější série...

Soud přiznal Katy Perry téměř dva miliony dolarů ve sporu s válečným veteránem

Katy Perry promuje na Instagramu nový single Woman &#769;s World. (červen 2024)

Katy Perry (41) vyhrála soudní spor s válečným veteránem Carlem Westcottem (85), s nímž se přela o sídlo v Montecitu. Zpěvačka dům s osmi ložnicemi a jedenácti koupelnami koupila v roce 2020 za...

27. listopadu 2025  10:03

Nic by ze života neměla, říká Leon Tsoukernik na adresu Ivany Gottové a muzea

Leon Tsoukernik a jeho manželka Sandra na křtu knihy Za hranice odolnosti (25....

Vypadá neuvěřitelně. Jako by mu nikdy nic nebylo. Přitom před necelým rokem bojoval Leon Tsoukernik o život. Velký příznivec Karla Gotta a „ochránce“ vdovy po zesnulém Mistru se nečekaně objevil ve...

27. listopadu 2025

Brigitte Bardotová skončila kvůli komplikacím po zákroku opět v nemocnici

Brigitte Bardotová v rozhovoru pro BFMTV v Saint Tropez (12. května 2025)

Brigitte Bardotová je znova v nemocnici. Jednadevadesátiletá herecká legenda byla už začátkem října přijata do soukromé nemocnice v Toulonu kvůli operaci spojené s blíže nespecifikovaným onemocněním...

27. listopadu 2025  8:44

Finále show Zrádci 2: Anička je ostrou tužkou v penále. Už ví, kdo je zrádce?

Právnička Anička v show Zrádci 2

Krásná a chytrá. To je nebezpečná kombinace. Anna Kadlecová má ve Zrádcích 2 nakročeno k odhalení zrádkyně, ale i k vlastnímu vyřazení. Je to teď kdo s koho? Budou věrní věřit jí, nebo zrádkyni?

27. listopadu 2025

Eva Herzigová promluvila o flirtu s DiCapriem i nevěře manžela

Eva Herzigová

Česká supermodelka a herečka Eva Herzigová (52) byla v letech 1996 až 1998 vdaná za bubeníka Tica Torrese (72). Nyní promluvila o údajném flirtu s Leonardem DiCapriem (51). Popřela, že by...

27. listopadu 2025

Cibulkovou střídá Cibulková. Vilma teď potřebuje hlavně klid, míní Klára

Miroslav Etzler a Klára Cibulková v seriálu Polabí (2025)

Kvůli zdravotním problémům se tvůrci seriálu Polabí rozhodli vyměnit herečku Vilmu Cibulkovou. Nahradí ji kolegyně Klára Cibulková. Vilma v říjnu skončila v nemocnici, když se podle bulváru psychicky...

27. listopadu 2025

Stranger Things už v noci, čekání zkrátí kouzelné video. Jak se změnily slavné děti

Netflix ukazuje, jak se změnily hvězdy Stranger Things

Je to bezesporu jeden z největších seriálových fenoménů současnosti. Stranger Things měly premiéru v USA v roce 2016, v Česku se příběhu z městečka Hawkins dostalo velké pozornosti v roce 2019, kdy...

26. listopadu 2025  14:30

Cristiano Ronaldo a jeho láska Georgina si řeknou ano v katedrále na Madeiře

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo by se měli brát v srpnu 2026 v...

Cristiano Ronaldo (40) a jeho partnerka Georgina Rodríguezová (31) plánují svatbu na léto 2026 po fotbalovém mistrovství světa. Kde se budou brát? Podle informací deníku Jornal da Madeira by si jeden...

26. listopadu 2025  13:40

Zpívající lékař Marcell má ve Zrádcích šanci, kterou dosud nikdo neměl

Hudebník Marcell ve finále show Zrádci 2

Praktický lékař z Olomouce a zároveň zpěvák a producent Marcell může v posledním díle reality show Zrádci 2 řádně zamíchat dějem. Získal totiž výhodu, která tu ještě nebyla – stal se prorokem....

26. listopadu 2025  13:30

Jsem příbuzná se slavným básníkem, říká Miss Earth Natálie Puškinová v Rozstřelu

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Miss Earth 2025 Natálie Puškinová. Pořad moderuje...

Po zisku korunky světové královny krásy je Natálie Puškinová v jednom kole. V pořadu Rozstřel zavzpomínala nejen na finále Miss Earth 2025, kde porazila dalších 77 soutěžících. Blondýnka se po Tereze...

26. listopadu 2025

Hezucký děkuje za podporu. Připravuje se na odchod z nemocnice, prozradil Mareš

Patri Hezucký zdraví fanoušky z nemocnice v Benešově. (listopad 2025)

Leoš Mareš (48) se v Ranní show na Evropě 2 snaží fanoušky pravidelně informovat o zdravotním stavu svého parťáka a kamaráda Patrika Hezuckého (55), který už je týden hospitalizován. Podle posledních...

26. listopadu 2025  11:20

Fotbalista Villarrealu plánuje po roce randění svatbu s pornohvězdou Trumpovou

Teanna Trumpová

Hráč španělského fotbalového klubu Villarreal Nicolas Pépé (30) se kvůli svému milostnému životu ocitl pod palbou kritiky na sociálních sítích. Podle informací zahraničních médií se plánuje oženit s...

26. listopadu 2025  10:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.