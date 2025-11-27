Soud přiznal Katy Perry téměř dva miliony dolarů ve sporu s válečným veteránem

Katy Perry koupila od Carla Westcotta dům v Montecitu (Kalifornie) v roce 2020. Válečný veterán se však po podpisu smlouvy pokusil prodej následně zrušit – tvrdil, že byl pod vlivem silných léků proti bolestem a nebyl zcela při smyslech.
Soud však v květnu 2024 rozhodl, že muž nepředložil přesvědčivé důkazy o ztrátě způsobilosti uzavřít realitní smlouvu a prodej domu byl uznán jako platný.
Katy Perry poté požádala u soudu o náhradu škody za ušlý příjem z pronájmu domu a za náklady na nutné opravy. V listopadu 2025 nyní soud zpěvačce přiznal odškodné ve výši přibližně 1,84 milionu amerických dolarů (v přepočtu přibližně 38 milionů korun).
Částka vznikla odečtením hodnoty zadrženého kapitálu přesahujícího milion dolarů a Westcottových ušlých úroků (téměř 150 tisíc dolarů) od částky, kterou nemovitost získala svou nájemní hodnotou během odloženého uzavření prodeje – tedy více než 2,7 milionu dolarů. Soud také snížil požadavek na opravy na 259 tisíc dolarů, přičemž vycházel z částky, kterou Westcott sám navrhl.
K prodeji za patnáct milionů dolarů soud uvedl, že zpěvaččina obchodní manažerka Bernie Gudviová Westcottovi zaplatila zatím pouze devět milionů a ze zbylé dlužné částky tedy nyní může odečíst 1,84 milionů dolarů. Gudviová má zároveň připravit konečné znění rozsudku a 30. prosince proběhne jednání, na němž lze verdikt soudu napadnout.
Zpěvačka původně požadovala více než 4,7 milionu dolarů. Tvrdila, že má nárok na 3,5 milionu dolarů ztracené nájemní hodnoty a chtěla také přes 1,3 milionu dolarů za nezbytné opravy.
Westcottovi právníci uvedli, že dlužníkem je Katy Perry, protože z dohodnuté ceny zaplatila dosud jen devět milionů místo domluvených patnácti. Po odečtení nákladů na opravy podle nich tedy dluží veteránovi ještě přesně 5 740 418 dolarů.