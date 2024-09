Za úklid orální sex. Katy Perry popsala vztah s Orlandem Bloomem

Katy Perry a Orlando Bloom jsou spolu už osm let a mají spolu čtyřletou dceru Daisy. Jejich vztah nebyl vždy idylický. Dokonce se na rok rozešli. Bylo to poměrně krátce poté, co se dali dohromady a teď toho nelitují.

Orlando Bloom po seznámení s Katy Perry prošel takzvaným Hoffmanovým procesem, což je týdenní pobyt změřený na osobní růst a zbavování se negativního chování, nálad i myšlení. Během procesu si člověk stanovuje životní priority a přestává hrát vztahové hry.

„Ve skutečnosti jsme v tom vztahu nebyli naplno od prvního dne. Tedy on byl, protože právě prožil dlouhou dobu celibátu a měl jasné úmysly. Já jsem ale byla čerstvě po vztahu a říkala jsem si, že už do toho nemůžu jít. Potřebovala jsem to, ale musela jsem nejprve udělat hodně práce,“ svěřila zpěvačka v rozhovoru s Alex Cooperovou.

„Šel na ten retreat, a po něm už nehrál tu hru na kočku a myš. A já si říkala: To je nuda. Jdu dál,“ popsala Perry.

Po téměř roce, co byli od sebe, se ale rozhodla sama projít Hoffmanovým procesem. „Dostala jsem tam správné nástroje. Mluvili jsme pak stejným jazykem. Bez toho bych byla mrtvá. Bez tohoto procesu a meditace bych na této planetě nebyla. Protože ten humbuk byl příliš velký,“ vysvětluje.

V současné době je jejich vztah idylický a zpěvačka na Blooma prozradila, že není narcis jako její bývalí partneři a nezdráhá se doma pomáhat. To zpěvačce dělá radost a partnera za to ráda odmění.

„Když přijdu dolů a kuchyň je čistá, a on všechno udělal, umyl všechno nádobí a zavřel všechny dveře do spíže, měl by být připraven nechat si vykouřit p**o! Myslím to doslova. To je můj jazyk lásky,“ řekla.

Na její šokující vyjádření reagoval Orlando Bloom na Instagramu slovy: „Uklidil jsem celý dům.“