Americká zpěvačka Katy Perry a její partner, bývalý kanadský premiér Justin Trudeau si užívají společné chvíle na evropské cestě. Během listopadu navštívili několik zemí a jedním z vrcholů jejich výletu byla jízda vlakem Venice Simplon-Orient-Express, který patří k nejznámějším železničním soupravám na světě. Původní vlakový spoj Orient Express ukončil provoz v roce 2009, jeho název však dodnes žije dál v podobě několika luxusních železničních tras napříč Evropou.
Perry se o zážitek podělila na Instagramu, kde zveřejnila sérii fotografií a videí. Příspěvek doprovodila poznámkou „The bob’s Euro debut“, tedy evropská premiéra jejího mikáda. Nový účes předvedla už na listopadovém galavečeru Baby2Baby v kalifornském West Hollywoodu.
Na záběrech ukázala zpěvačka také interiér luxusního vlaku. Vyfotila se ve vaně u okna, odkud mohla sledovat ubíhající krajinu. S Trudeauem pózovala v elegantních vlakových chodbách, společně hráli karty a užívali si večeři. Nechybí ani záběry, na nichž se k sobě mají.
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Z Paříže do Benátek cestovali přibližně 24 hodin a využili soukromý vůz s názvem L’Observatoire. Ten nabízí ložnici, jídelní prostor, knihovnu i služby osobního komorníka. Součástí zážitku měl být také kaviár a šampaňské.
Za takový luxus si ovšem cestující pořádně připlatí. Cena soukromého apartmá dosahovala přibližně 80 tisíc liber, tedy zhruba 2,3 milionu korun. Částka se vztahuje k celému soukromému vozu, nikoli k běžné jízdence.
Cesta přitom nebyla pouze odpočinková. Jejich evropské putování zahrnovalo také Barcelonu, Milán a Paříž. V Barceloně se 17. listopadu zúčastnili konference Metafuturo, kde Trudeau vystoupil jako jeden z řečníků. V Paříži se následně setkali také s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, s nímž se vyfotografovali. Jejich společný snímek se objevil mezi fotografiemi, které Perry zveřejnila.
V Benátkách si pak užívali procházky městem i romantickou atmosféru. Zpěvačka sdílela také fotografie z jejich společného času mimo vlak, včetně snímků z restaurací a společenských aktivit.
Perry a Trudeau tvoří pár od léta 2025. Poprvé byli společně fotografováni v červenci téhož roku v Montrealu. V září 2026 zpěvačka v rozhovoru pro magazín People označila bývalého kanadského premiéra za lásku svého života.
Pro Perry jde o nový vztah po rozchodu s hercem Orlando Bloomem. S ním má dceru Daisy Dove, která se narodila v srpnu 2020. Trudeau se v roce 2023 rozešel s manželkou Sophie Grégoire, s níž má tři děti.